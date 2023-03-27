В России резко сократилось число вакансий в торговле машинами, но выросло в автосервисах

Так, среднее количество объявлений в сегменте рынка труда «Розничная торговля автомобилями и запчастями» в 2022 году сократилось на 38% в сравнении с 2021-м. Число вакансий в автосервисах увеличилось на 31%.

Самую большую среднюю зарплату — 105 тысяч рублей в месяц — предлагают автоэлектрикам. За год она выросла на 5%. За ними следуют автожестянщики и автомеханики (по 100 тысяч рублей, плюс 11%), автомаляры (90 тысяч рублей, плюс 13%) и шиномонтажники (85 тысяч рублей, плюс 6%).

Ранее в этом месяце в ассоциации «Российские автомобильные дилеры» заявили, что из-за ухода большинства иностранных марок в стране могут закрыться 2100 автосалонов. Это грозит увольнением более чем 150 тысячам человек.

Похожая ситуация наблюдается и в российском автопроме. Так, в одном только Санкт-Петербурге, где уже год простаивают заводы Nissan, Toyota и Hyundai, после завершения реорганизации автомобильного кластера останется только 3 или 4 тысячи рабочих мест. До нынешнего кризиса в нём с учётом поставщиков предприятий на пике было занято 12 тысяч человек.