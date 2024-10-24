За полгода число шиномонтажек в России выросло почти на 10 процентов

За последние полгода число пунктов шиномонтажа в России выросло почти на 10 процентов — с 15 574 до 16 539 точек, подсчитали Яндекс Карты. По данным сервиса, его пользователи чаще всего ищут шиномонтажки в период смены резины: в октябре и апреле интерес к карточкам таких организаций возрастает почти втрое в сравнении с другими месяцами, в среднем — на 174 процента.
- В те же периоды увеличивается и число маршрутов, которые автомобилисты выстраивают к точкам шиномонтажа. Так, на пике спроса, который в этом году пришёлся на апрель, пользователи Яндекс Карт проложили почти 700 тысяч таких маршрутов. Картографическая служба ожидает похожих результатов и по итогам октября.
- Больше всего точек шиномонтажа в пересчёте на каждые 10 тысяч человек населения города можно найти в Санкт-Петербурге (3,39), Краснодаре (2,9), Красноярске (2,3), Волгограде (2,16) и Самаре (2,15).
- Кроме того, в период замены резины россияне гораздо активнее ищут шины в Поиске Яндекса. Так, в октябре 2023 года число соответствующих запросов выросло на 70% относительно сентября. В апреле 2024-го покрышки искали на 65% активнее, чем в мае. В первую неделю текущего месяца прибавка уже составила 40% в сравнении с сентябрём.
С января по август 2024 года продажи легковых шин в России увеличились почти на 30% в денежном выражении. При этом участники рынка зафиксировали рост цен и изменение структуры спроса: россияне стали чаще приобретать кроссоверы и внедорожники и, соответственно, более крупные шины.
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Фото на обложке: Журнал Авто.ру