За полгода число шиномонтажек в России выросло почти на 10 процентов

За последние полгода число пунктов шиномонтажа в России выросло почти на 10 процентов — с 15 574 до 16 539 точек, подсчитали Яндекс Карты. По данным сервиса, его пользователи чаще всего ищут шиномонтажки в период смены резины: в октябре и апреле интерес к карточкам таких организаций возрастает почти втрое в сравнении с другими месяцами, в среднем — на 174 процента.