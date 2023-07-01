За полтора года в России открылось 7 тысяч новых автосервисов

За последние полтора года в России открылось 7 тысяч автосервисов, пишут «Известия» со ссылкой на аналитиков и участников рынка. По мнению экспертов, спрос на услуги станций техобслуживания увеличился в первую очередь из-за резкого роста цен на автомобили и в настоящее время не полностью покрывается предложением. Вместе с тем у новых СТО могут возникнуть проблемы с поиском квалифицированных кадров, а также с техническим и программным обеспечением.
- По данным сервиса «Контур.Фокус», с января 2022 по июнь 2023 года число автосервисов в стране выросло со 101,3 тысячи до 108,4 тысячи. Помимо цен на новые и подержанные машины, которые за год увеличились в среднем на 50%, специалисты называют и другие причины такого роста.
- Автовладельцы, ранее опасавшиеся потери гарантии от производителя, стали отказываться от услуг официальных дилерских СТО в пользу небольших частных точек. Спрос вырос и из-за низкого качества российских и китайских автомобилей, которые сейчас доминируют на рынке. Основные проблемы здесь — коррозия кузовных элементов и дефекты электроники. Наконец, открыть автосервис сравнительно просто: для ремонта достаточно небольшого помещения с подъёмником и набора инструментов.
- При этом новым игрокам рынка подчас непросто привлечь квалифицированных механиков и диагностов, поскольку сейчас кадровый голод испытывают даже крупные сети. По словам члена общественного совета при ГУ МВД России по Москве Петра Шкуматова, «такой ситуации в сфере автосервисов не было никогда». Майор ГИБДД в отставке Виктор Кондрашин высказал предположение, что половина новых СТО закроется до конца года, не сумев обеспечить надлежащий уровень обслуживания.
Согласно исследованию сервиса Superjob, число вакансий в автосервисах в 2022 году увеличилось на 31%. В зависимости от профессии средние зарплаты в этой сфере выросли за тот же период на 5–13%. В то же время предложений работать в розничной торговле автомобилями и запчастями стало меньше на 38%.
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Фото на обложке: Журнал Авто.ру