За полтора года в России открылось 7 тысяч новых автосервисов

За последние полтора года в России открылось 7 тысяч автосервисов, пишут «Известия» со ссылкой на аналитиков и участников рынка. По мнению экспертов, спрос на услуги станций техобслуживания увеличился, в первую очередь, из-за резкого роста цен на автомобили, и в настоящее время не полностью покрывается предложением. В то же время у новых СТО могут возникнуть проблемы с поиском квалифицированных кадров, а также техническим и программным обеспечением.