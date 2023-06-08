За полгода запчасти на китайские машины подорожали более чем на 17%

Стоимость оригинальных запасных частей для автомобилей китайских марок за последние полгода увеличилась более чем на 17%. Речь идёт о кузовных деталях, чаще всего применяемых для ремонта после ДТП, сообщает маркетинговое агентство НАПИ.
- С декабря по май прибавка по «страховой корзине» составила 17,3%. Если полгода назад её стоимость составляла 46 197 рублей, то теперь — 54 184 рубля. За последний месяц рост оказался минимальным, на 0,8%.
- Сильнее всего подорожали задние крылья (плюс 46,9%), задние бамперы (плюс 26%) и литые диски (плюс 23,1%). Подешевели из 16 позиций в рейтинге только задние фонари (минус 1,8%) и зеркала заднего вида (минус 6,4%). Минимальным ростом отметились подушки безопасности (плюс 6,2%) и правые передние двери (плюс 7,8%).
В прошлом году страховщики подсчитали, что за три квартала 2022 года запчасти в России в среднем подорожали на 25,8%. По отдельным позициям рост составил до 70%. В наименьшей степени изменились цены на детали для Лады и Тойоты.
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