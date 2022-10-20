Запчасти в России подорожали за 2022 год на 25–70%, подсчитали страховщики

За период с января по сентябрь рекомендованные розничные цены на запчасти выросли в среднем на 25,8%, но по некоторым маркам рост почти достиг 70%. Об этом сообщают аналитики «АльфаСтрахование» со ссылкой на собственные подсчёты. Сильнее всего подорожали детали для Subaru и Suzuki, меньше остальных — запчасти марок Lada и Toyota.
- Помимо Subaru (рост на 67%) и Suzuki (плюс 66%) в верхних строчках списка брендов с самыми подорожавшими запчастями значатся Volvo (плюс 55%), Audi (плюс 39%), Mazda (плюс 39%) и Ford (плюс 35%).
- Премиальные бренды страховщики включили в середину списка: к примеру, детали для BMW выросли в цене на 33%, а для Genesis — на 32%. Запчасти для Toyota и Lada подорожали не более чем на 20%.
- При расчётах страховые аналитики учитывали цены на запчасти, которые чаще всего страдают в ДТП. Это в первую очередь детали кузова — крылья, капоты и бамперы, а также фары и стёкла.
- «Сейчас идёт налаживание новой логистики цепочки поставок запасных частей для автомобилей из-за рубежа. Дефицит запчастей по-прежнему наблюдается, но частично начал восполняться за счёт новых каналов поставок. Часть ассортимента поступает через некоторые страны СНГ, часть — через прочие страны, продолжающие работать с Россией. В любом случае в ближайшее время снижение цен на запчасти маловероятно из-за общемировой инфляции и роста логистических издержек», — считает директор департамента страховых выплат «АльфаСтрахование» Александр Харагезов.
В середине октября свои данные по росту цен на запчасти обнародовали участники автосервисной отрасли. Согласно их подсчётам, по некоторым позициям рост составил до 245%. В страховых компаниях на фоне дефицита запчастей фиксируют увеличение сроков ремонта по каско примерно втрое, но лишь в некоторых случаях.
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