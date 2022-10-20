Запчасти в России подорожали за 2022 год на 25–70%, подсчитали страховщики

За период с января по сентябрь рекомендованные розничные цены на запчасти выросли в среднем на 25,8%, но по некоторым маркам рост почти достиг 70%. Об этом сообщают аналитики «АльфаСтрахование» со ссылкой на собственные подсчёты. Сильнее всего подорожали детали для Subaru и Suzuki, меньше остальных — запчасти марок Lada и Toyota.