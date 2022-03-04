Запчасти подорожают, а Китай не спасёт: к чему готовиться автовладельцам

Рынок автомобильных запчастей и сервисного обслуживания среагировал на валютные скачки так же, как рынок новых машин. Запчасти уже дорожают в цене, а стоимость работ вот-вот вырастет. Журнал Авто.ру выяснил, насколько уже поднялись цены и чего автомобилистам ждать дальше.
Дефицита пока нет, но запчасти не ввозят
Как утверждают участники рынка запчастей, глобального дефицита деталей пока нет, но по некоторым позициям сроки поставок уже увеличились. Дистрибьюторы по возможности переходят в режим отгрузки по предоплате, а цены уже сейчас выросли на 20–30%. При этом новых поставок запчастей в ближайшее время не ожидается: практически все производители поставили отгрузки на паузу. Об этом Журналу Авто.ру рассказала председатель сообщества независимых автосервисов и сооснователь сети «Вилгуд» Барно Турсунова.
Остановку отгрузки запчастей также подтвердил директор сервисного центра «Автоглобус» Андрей Савин. Например, центральный склад Nissan остановил отгрузку как минимум до конца недели. Большая часть складов берёт таймаут для внесения изменений в логистические маршруты. Но сами запчасти на складах пока есть. По словам Савина, многие участники рынка подняли цены на 25–30%, а некоторые — сразу на 40%. Цифру 30% Журналу Авто.ру подтвердил также источник в компании Mazda.
Представители рынка сервисного обслуживания пока не делают прогнозов по будущим поставкам из-за рубежа: процедура поставок и до кризиса была небыстрой, а как именно на неё повлияют проблемы с логистикой, станет понятно не раньше следующей недели, говорит Барно Турсунова.
По словам эксперта, на фоне нестабильной ситуации с валютой темпы удорожания запчастей резко ускорились. Всего за несколько дней стоимость ряда позиций уже выросла на 20–30%. «Мы прогнозируем, что ремонт с использованием запчастей для клиента также подорожает на 20–30% за счёт увеличения расходов СТО и дилеров на запчасти. Стоимость самих работ мы планируем оставить прежней: этой стратегии мы придерживаемся ещё с осени 2020 года, с самого начала подъёма цен на комплектующие и расходники», — поясняет представитель «Вилгуд».
Речь идёт о тех деталях и запчастях, которые уже находятся на складах официальных поставщиков и проходят переоценку. А ситуация с импортом сейчас ещё менее ясная. Предприниматели, которые везут в страну запчасти, в частном разговоре поясняют, что часть груза прошла, а часть застряла в разных странах. И пока нет ясности, как и когда детали приедут в Россию. Все участники рынка находятся в ожидании.
Впрочем, детали, которые сейчас лежат на складах автосервисов, могут и не подорожать, говорит директор «Автоглобуса». По его мнению, мелким бизнесменам нет смысла спешно переписывать цены и пытаться нажиться по мелочи. Тем более, если уже есть какие-то ценовые договорённости с клиентами.
Однако магазины запчастей цены повышают, объясняет Андрей Савин: «Наши коллеги, которые торгуют американскими запчастями, уже подняли цены на 35%. Стоимость моторного масла тоже пересматривается, масла российского производства подорожали на 18–20%. Все синтетические масла имеют присадки, которые выпускают 2–3 компании в мире, в основном они американские».
Будет больше неоригинала и бывших в употреблении запчастей
Китай, по мнению российских бизнесменов, не может закрыть все требуемые ниши рынка запчастей, поэтому станет ещё и перевалочной базой для более качественной продукции. Кроме того, по словам владельца столичного автосервиса Ивана Смолова, большая номенклатура оригинальных запчастей будет фрагментарно закрываться бывшими в употреблении деталями. Но цены на рынке б/у тоже сильно выросли. Например, если новая фара стоит 50 тысяч рублей, то за бывшую в употреблении будут просить около 40 тысяч рублей, полагает эксперт.
«В ремонте автомобилей будет всё больше неоригинальных запчастей. Если раньше мы наблюдали складские остатки в количестве 50 штук, то сейчас это 5 штук. Объём денег, замороженных на складах, становится всё меньше. Мы, конечно, не дойдём до того, чтобы переклёпывать 30-летние машины, как на Кубе. Но сложности ощутим», — подтверждает мнение Смолова директор «Автоглобуса» Андрей Савин.
Председатель сообщества независимых автосервисов Барно Турсунова говорит, что на рынке китайских аналогов фирменных запчастей ситуация сейчас не сильно лучше. Детали, которые автосервисы заказывали до начала кризиса, должны доехать без помех. Но многие поставщики комплектующих взяли паузу и не торопятся отгружать новые запчасти, так как в Китае тоже оценивают риски от санкций. Поэтому в ближайшее время на рынке прогнозируется дефицит не только оригинальных, но и совместимых запчастей.
Бизнесмены уверены, что участники рынка в итоге найдут схемы ввоза оригинальных запчастей, если на официальных складах сохранится дефицит. Но рост цен не будет точно соответствовать валютным колебаниям, так как туда заложат другие риски и более сложную логистику. Так, рост курса доллара на 25% приведёт к росту цен на запчасти на 40%, считает Андрей Савин.
«Возможно, российская таможня станет более лояльной к ввозимому товару. Если до этого была проблема ввезти оригинальный товар по серой схеме, так как за этим следили таможенные органы и представительства, то сейчас на это могут закрыть глаза — просто везите, чтобы хоть что-то было», — предполагает директор «Автоглобуса».
Цены на стоимость работ тоже пересмотрят
Владелец московского автосервиса Иван Смолов прогнозирует также массовый рост цен на работы — и сам намерен переписать прайс на услуги. По его словам, весной спрос на услуги автосервисов всегда выше, поэтому многие не будут стесняться повышать цены. Оба собеседника Авто.ру, Смолов и Савин, подтверждают текущий рост спроса на ремонт автомобилей.
«Если раньше человек соглашался сделать минимум, а остальное откладывал на потом, то в последние дни стали больше звонить и просить сделать всё и сразу прямо сейчас. И у меня, и у моих коллег количество желающих вложить деньги в ремонт выросло — люди хотят сделать максимум, пока цены ещё не сильно скакнули. Поэтому, если что-то где-то неисправно, лучше починить сейчас», — говорит директор «Автоглобуса».