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Запчасти подорожают, а Китай не спасёт: к чему готовиться автовладельцам

На сколько уже выросли цены на запчасти и обслуживание из-за валютных скачков
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Рынок автомобильных запчастей и сервисного обслуживания среагировал на валютные скачки так же, как рынок новых машин. Запчасти уже дорожают в цене, а стоимость работ вот-вот вырастет. Журнал Авто.ру выяснил, насколько уже поднялись цены и чего автомобилистам ждать дальше.

Дефицита пока нет, но запчасти не ввозят

Как утверждают участники рынка запчастей, глобального дефицита деталей пока нет, но по некоторым позициям сроки поставок уже увеличились. Дистрибьюторы по возможности переходят в режим отгрузки по предоплате, а цены уже сейчас выросли на 20–30%. При этом новых поставок запчастей в ближайшее время не ожидается: практически все производители поставили отгрузки на паузу. Об этом Журналу Авто.ру рассказала председатель сообщества независимых автосервисов и сооснователь сети «Вилгуд» Барно Турсунова.

Остановку отгрузки запчастей также подтвердил директор сервисного центра «Автоглобус» Андрей Савин. Например, центральный склад Nissan остановил отгрузку как минимум до конца недели. Большая часть складов берёт таймаут для внесения изменений в логистические маршруты. Но сами запчасти на складах пока есть. По словам Савина, многие участники рынка подняли цены на 25–30%, а некоторые — сразу на 40%. Цифру 30% Журналу Авто.ру подтвердил также источник в компании Mazda.

Представители рынка сервисного обслуживания пока не делают прогнозов по будущим поставкам из-за рубежа: процедура поставок и до кризиса была небыстрой, а как именно на неё повлияют проблемы с логистикой, станет понятно не раньше следующей недели, говорит Барно Турсунова.

По словам эксперта, на фоне нестабильной ситуации с валютой темпы удорожания запчастей резко ускорились. Всего за несколько дней стоимость ряда позиций уже выросла на 20–30%. «Мы прогнозируем, что ремонт с использованием запчастей для клиента также подорожает на 20–30% за счёт увеличения расходов СТО и дилеров на запчасти. Стоимость самих работ мы планируем оставить прежней: этой стратегии мы придерживаемся ещё с осени 2020 года, с самого начала подъёма цен на комплектующие и расходники», — поясняет представитель «Вилгуд».

Речь идёт о тех деталях и запчастях, которые уже находятся на складах официальных поставщиков и проходят переоценку. А ситуация с импортом сейчас ещё менее ясная. Предприниматели, которые везут в страну запчасти, в частном разговоре поясняют, что часть груза прошла, а часть застряла в разных странах. И пока нет ясности, как и когда детали приедут в Россию. Все участники рынка находятся в ожидании.

Впрочем, детали, которые сейчас лежат на складах автосервисов, могут и не подорожать, говорит директор «Автоглобуса». По его мнению, мелким бизнесменам нет смысла спешно переписывать цены и пытаться нажиться по мелочи. Тем более, если уже есть какие-то ценовые договорённости с клиентами.

Однако магазины запчастей цены повышают, объясняет Андрей Савин: «Наши коллеги, которые торгуют американскими запчастями, уже подняли цены на 35%. Стоимость моторного масла тоже пересматривается, масла российского производства подорожали на 18–20%. Все синтетические масла имеют присадки, которые выпускают 2–3 компании в мире, в основном они американские».

Будет больше неоригинала и бывших в употреблении запчастей

Китай, по мнению российских бизнесменов, не может закрыть все требуемые ниши рынка запчастей, поэтому станет ещё и перевалочной базой для более качественной продукции. Кроме того, по словам владельца столичного автосервиса Ивана Смолова, большая номенклатура оригинальных запчастей будет фрагментарно закрываться бывшими в употреблении деталями. Но цены на рынке б/у тоже сильно выросли. Например, если новая фара стоит 50 тысяч рублей, то за бывшую в употреблении будут просить около 40 тысяч рублей, полагает эксперт.

«В ремонте автомобилей будет всё больше неоригинальных запчастей. Если раньше мы наблюдали складские остатки в количестве 50 штук, то сейчас это 5 штук. Объём денег, замороженных на складах, становится всё меньше. Мы, конечно, не дойдём до того, чтобы переклёпывать 30-летние машины, как на Кубе. Но сложности ощутим», — подтверждает мнение Смолова директор «Автоглобуса» Андрей Савин.

Председатель сообщества независимых автосервисов Барно Турсунова говорит, что на рынке китайских аналогов фирменных запчастей ситуация сейчас не сильно лучше. Детали, которые автосервисы заказывали до начала кризиса, должны доехать без помех. Но многие поставщики комплектующих взяли паузу и не торопятся отгружать новые запчасти, так как в Китае тоже оценивают риски от санкций. Поэтому в ближайшее время на рынке прогнозируется дефицит не только оригинальных, но и совместимых запчастей.

Бизнесмены уверены, что участники рынка в итоге найдут схемы ввоза оригинальных запчастей, если на официальных складах сохранится дефицит. Но рост цен не будет точно соответствовать валютным колебаниям, так как туда заложат другие риски и более сложную логистику. Так, рост курса доллара на 25% приведёт к росту цен на запчасти на 40%, считает Андрей Савин.

«Возможно, российская таможня станет более лояльной к ввозимому товару. Если до этого была проблема ввезти оригинальный товар по серой схеме, так как за этим следили таможенные органы и представительства, то сейчас на это могут закрыть глаза — просто везите, чтобы хоть что-то было», — предполагает директор «Автоглобуса».

Цены на стоимость работ тоже пересмотрят

Владелец московского автосервиса Иван Смолов прогнозирует также массовый рост цен на работы — и сам намерен переписать прайс на услуги. По его словам, весной спрос на услуги автосервисов всегда выше, поэтому многие не будут стесняться повышать цены. Оба собеседника Авто.ру, Смолов и Савин, подтверждают текущий рост спроса на ремонт автомобилей.

«Если раньше человек соглашался сделать минимум, а остальное откладывал на потом, то в последние дни стали больше звонить и просить сделать всё и сразу прямо сейчас. И у меня, и у моих коллег количество желающих вложить деньги в ремонт выросло — люди хотят сделать максимум, пока цены ещё не сильно скакнули. Поэтому, если что-то где-то неисправно, лучше починить сейчас», — говорит директор «Автоглобуса».

Уже спешите обслужить машину?

Да, пока не подорожало
Да, но исключительно по плану ТО
Нет, это слишком дорого
Нет, у меня всё исправно
#Автопром#Кризис 2022#Цены
Комментарии
Комментарии45
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4 марта 2022
Вы что пургу несете таких цен давно нет.
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4 марта 2022
&quot;Мы, конечно, не дойдём до того, чтобы переклёпывать 30-летние машины, как на Кубе.&quot;<br /><br />Я бы не был столь категоричен.
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4 марта 2022
Мы не дойдем, а впрыгнем с двух ног
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1
6 марта 2022
Верно. К сожалению.
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5 марта 2022
Вот за такие паникёрские статьи разжигающие и без того неблагоприятный социальный климат и способствующие поднятию цен в нашей Великой Родине , надо наказывать примерно и жёстко.
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5 марта 2022
К стене и пулю в затылок или для видимости суд &quot;Тройку&quot; организуем?
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5 марта 2022
Нормально всё будет. Не стоит волноваться.
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5 марта 2022
Ага, конечно. При малейшей возможности &quot;предпрниматели&quot; взвинтят цены кивая на &quot;геополитическую обстановку&quot;
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5 марта 2022
По барабану вообще. Паникёров - на реи.
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6 марта 2022
Да конечно нормально, просто будем в 1.5-3 раза переплачивать, только и всего...
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5 марта 2022
На экзисте цены на банальные расходники уже выросли на 50-100%. Был воздушный фильтр за 1000, щас 2000. И это только начало!
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6 марта 2022
Я на работу цены переписывать не буду. Именно так все кризисы и прошел. Хоть без работы не сидел
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7 марта 2022
Да
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8 марта 2022
авто.ру не ври, в основном цены уже на 100% выросли, на расходники...
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8 марта 2022
На авито барыги уже цены х2-х5 ставят
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8 марта 2022
Цены выросли на 70-100 процентов, по отдельным позициям и того больше
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9 марта 2022
Они повыёживаются и снова погонят нам запчасти, куда им их ещё продавать то, так они сами у себя покупать начнут.
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10 марта 2022
Ой, дурааак...
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9 марта 2022
Какие 20%??? Масло подорожало в 2,5 раза!!!
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10 марта 2022
Появится много неисправных авто на дорогах. Начнут раздевать авто во дворах. Безработица и 90-е.
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10 марта 2022
Начнут опять угонять под доноров. Привет 90-е)
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11 марта 2022
При чем каждый сам себе угонять будет, так дешевле.
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10 марта 2022
Какие 20-30%??? Я вам, как владелец автомагазина заявляю, что подорожание в среднем 60-80%. Масла до 150%, железо от 40-до 60%, фильтра и запчасти для ТО до 80%.
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10 марта 2022
20-30% бред,100-200% ДА, в том году на рено ГРМ с роликом оригинал стоил 2500-3000т.р,а сейчас 6000-8000т.р
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10 марта 2022
Согласен на 100 %. Уже все в 3-4 раза выросло. В автору как всегда аналитики на дне.
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10 марта 2022
Если дорожают б/у запчасти, значит жди рост числа угонов и разборок на запчасти
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10 марта 2022
Так себе статья. Автор слишком далёк от жизни. С 4 марта пытаюсь найти модуль комбинаций ваг цена с 31 т.р. выросла до 77-90 т.р. Без гарантии что тебе привезут. Дважды отменяли оплаченный заказ и предлагали доплатить.
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10 марта 2022
Оригинальный масляный фильтр на Polo в среднем стоил 600-650 р теперь стоит 2300 и продолжает дорожать.
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10 марта 2022
Оригинальный фильтр не всегда лучше, но всегда дороже. На Ниссан дв.1,6 Взял фильтр Манн за 550р
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10 марта 2022
скоро наша карета превратится в тыкву!
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10 марта 2022
Сладкие новости! Вся эта автозакредитованная шушера московского и др. регионов теперь узнает почем возить на иномарках (и нетолько) свои мешки из кожи и костей. Природа только спасибо скажет... А вагоны метро, автобусы и трамваи будут пухнуть от переполнения биомассой. Сомневаюсь только про стоимость работ на автосервисах: скоро ребятки будут вкалывать за миску похлебки для себя и членов своей семьи.
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10 марта 2022
Приболел малость?
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10 марта 2022
Бред. Запчасти уже подорожали минимум в 2 раза! И продолжают рости каждый день! Поставщике творят, что хотят!
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10 марта 2022
Через пару месяцев весь автобизнес упадет в разы. И продажи новых машин, уйдут из прайса коврики за 300 тыс. И автосервис, будут ремонтировать по минимуму, лишь бы ехало. Тем более тех осмотра нет. Свежие машины большинство самопроизвольно увеличит межсервисные пробеги в 1,5-2 раза. Тем более иностранные компании уходят и гарантия вместе с ними. Кто не успел, тот опоздал, все уже выросло, спешить уже некуда. Все это проходили в 08 и 14гг
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10 марта 2022
25-30 % В какой реальности живут &quot;эксперты&quot; ? В ДВА раза,как на иномарки,так и на отечественные машины! Рост стоимости работ ? Хорошо бы по старым ценам клиенты были...
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11 марта 2022
Где вы такие цифры берёте???<br />АвтоПитер. Мото фильтр hf 971 прыгнул с 164 до 877 рублей. Это минимальная цена сейчас. На других торговых площадках минимальная цена- под четыреста.... <br />Это так, для примера. Другие позиции тоже прыгнули явно не на 20%- например, моё масло на машину с 2200 до 2900, и это было на той неделе!
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11 марта 2022
Каие 20 % ?! Филтр масляный с 500 р на 1300 ,масло с 2250 на 3900 выросло !<br />вчера боали.
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11 марта 2022
Как на кубе тоже не будет. Будет хуже! Потому что климат совершенно иной.
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11 марта 2022
Цены растут больше чем рост курса из-за ожидания дефицита. Самые бедные продадут машины или поставят на прикол. Остальные смогут свободно купить запчасти. <br />Но если заморозить цены, то будет ещё хуже. Это всё проходили в СССР. Перекупщики и черный рынок, а цены вырастут ещё выше.<br />Не надо искать причину в продавцах, надо искать причину в том почему вырос курс и ввели санкции.
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11 марта 2022
Масло Мерседес 5w30 5литров выросло с примерно с 7500, до внимание!! 15000р! На складах есть, никто не заказывает. <br />Рессора на спринтер месяц назад менял, 17000, вчера 10.03.22 - 29000!! Хуху не хохо? 20-30-40% окститесь! Самые плохие прогнозы это цветочки!
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11 марта 2022
Дополню, ремень грм Тойота 4600 - месяц назад, сейчас 10300. Помпа на ту же машину 7000, сейчас 17000… ну и где даже 50%?
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11 марта 2022
Всегда раз в пару лет покупал топливный фильтр UFI не дороже 2200. Сейчас он 5к стоит! И выбирать не из чего, это и так бюджет.
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