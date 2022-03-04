Запчасти подорожают, а Китай не спасёт: к чему готовиться автовладельцам

Дефицита пока нет, но запчасти не ввозят

Как утверждают участники рынка запчастей, глобального дефицита деталей пока нет, но по некоторым позициям сроки поставок уже увеличились. Дистрибьюторы по возможности переходят в режим отгрузки по предоплате, а цены уже сейчас выросли на 20–30%. При этом новых поставок запчастей в ближайшее время не ожидается: практически все производители поставили отгрузки на паузу. Об этом Журналу Авто.ру рассказала председатель сообщества независимых автосервисов и сооснователь сети «Вилгуд» Барно Турсунова.

Остановку отгрузки запчастей также подтвердил директор сервисного центра «Автоглобус» Андрей Савин. Например, центральный склад Nissan остановил отгрузку как минимум до конца недели. Большая часть складов берёт таймаут для внесения изменений в логистические маршруты. Но сами запчасти на складах пока есть. По словам Савина, многие участники рынка подняли цены на 25–30%, а некоторые — сразу на 40%. Цифру 30% Журналу Авто.ру подтвердил также источник в компании Mazda.

Представители рынка сервисного обслуживания пока не делают прогнозов по будущим поставкам из-за рубежа: процедура поставок и до кризиса была небыстрой, а как именно на неё повлияют проблемы с логистикой, станет понятно не раньше следующей недели, говорит Барно Турсунова.

По словам эксперта, на фоне нестабильной ситуации с валютой темпы удорожания запчастей резко ускорились. Всего за несколько дней стоимость ряда позиций уже выросла на 20–30%. «Мы прогнозируем, что ремонт с использованием запчастей для клиента также подорожает на 20–30% за счёт увеличения расходов СТО и дилеров на запчасти. Стоимость самих работ мы планируем оставить прежней: этой стратегии мы придерживаемся ещё с осени 2020 года, с самого начала подъёма цен на комплектующие и расходники», — поясняет представитель «Вилгуд».

Речь идёт о тех деталях и запчастях, которые уже находятся на складах официальных поставщиков и проходят переоценку. А ситуация с импортом сейчас ещё менее ясная. Предприниматели, которые везут в страну запчасти, в частном разговоре поясняют, что часть груза прошла, а часть застряла в разных странах. И пока нет ясности, как и когда детали приедут в Россию. Все участники рынка находятся в ожидании.

Впрочем, детали, которые сейчас лежат на складах автосервисов, могут и не подорожать, говорит директор «Автоглобуса». По его мнению, мелким бизнесменам нет смысла спешно переписывать цены и пытаться нажиться по мелочи. Тем более, если уже есть какие-то ценовые договорённости с клиентами.

Однако магазины запчастей цены повышают, объясняет Андрей Савин: «Наши коллеги, которые торгуют американскими запчастями, уже подняли цены на 35%. Стоимость моторного масла тоже пересматривается, масла российского производства подорожали на 18–20%. Все синтетические масла имеют присадки, которые выпускают 2–3 компании в мире, в основном они американские».