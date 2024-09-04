Запчасти для китайских автомобилей подорожали в России на 45 процентов

К страховой корзине относятся запчасти, чаще всего страдающие в авариях и потому нуждающиеся в замене. В случае с автомобилями из КНР заметно выросла, к примеру, средняя стоимость переднего бампера — с 20,3 тысячи до 34,8 тысячи рублей. Сильно подорожали передние двери — левая с 64,6 до 106,5 тысячи, правая с 63,9 до 110,5 тысячи рублей, а также капот, средняя цена которого повысилась с 52,4 до 85 тысяч рублей.