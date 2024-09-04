Запчасти для китайских автомобилей подорожали в России на 45 процентов

Средняя стоимость запчастей для китайских автомобилей из так называемой страховой корзины с августа прошлого года выросла на 45%. Об этом со ссылкой на собственные подсчёты сообщает Национальное агентство промышленной информации. Серьёзнее всего подорожали кузовные детали.
- К страховой корзине относятся запчасти, чаще всего страдающие в авариях и потому нуждающиеся в замене. В случае с автомобилями из КНР заметно выросла, к примеру, средняя стоимость переднего бампера — с 20,3 тысячи до 34,8 тысячи рублей. Сильно подорожали передние двери — левая с 64,6 до 106,5 тысячи, правая с 63,9 до 110,5 тысячи рублей, а также капот, средняя цена которого повысилась с 52,4 до 85 тысяч рублей.
- В диапазоне от 30 до 45% поднялись цены на фары, решётки радиатора, подушки безопасности, колёсные диски и задние кузовные детали. В меньшей степени подорожали элементы остекления и фонари. Дороже всего, по данным агентства, обойдётся заднее крыло — более 151 тысячи рублей.
В середине лета дилеры предупреждали о возможных перебоях с поставками запчастей из Китая из-за блокировок международных платежей. При этом о больших сроках ожидания поставок, которые исчисляются месяцами, сообщалось ещё в начале года.
Приходилось покупать кузовные запчасти в последний год?
Да, это просто ужас, как всё подорожало
Нет, пока обхожусь
У меня не «китаец»
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