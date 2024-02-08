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Запчасти для китайских машин приходится ждать до пяти месяцев

Российские владельцы китайских автомобилей массово сталкиваются со сложностями и большими сроками ожидания запчастей. Крупные и редкие детали могут идти до пяти месяцев. В частности, речь о коробках передач, деталях кузова и салона
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Российские владельцы китайских автомобилей массово сталкиваются со сложностями и большими сроками ожидания запчастей. Крупные и редкие детали могут идти до пяти месяцев. В частности, речь о коробках передач, деталях кузова и салона, пишут «Известия».

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  • Чаще всего возникают проблемы с кузовными деталями для автомобилей Changan, FAW, Li и Zeekr. Два последних бренда официально в России не представлены, поэтому их владельцы фактически остаются без поддержки.
  • Однако сложности есть и у других марок. Это связывают с тем, что они только начали работать в России. В приоритете пока продажа самих автомобилей, а склады запчастей ещё полноценно не сформированы.
  • Эксперты говорят, что обычно запчасти приходится ждать до трёх месяцев, если их нет в наличии. Способы быстрой доставки из Китая пока отсутствуют. И если деталь крупная или тяжёлая, её доставка самолётом оказывается неоправданно дорогой. И тогда срок доставки другими видами транспорта сильно затягивается.

Траты россиян на обслуживание машин за 10 месяцев 2023 года выросли по сравнению с тем же периодом 2021-го на 51%. В среднем в 2023 году автовладельцы оставляли в сервисе 15,8 тысячи рублей за одно посещение. В Москве траты выше, средний чек достигает 20,3 тысячи рублей.

Сталкивались с долгим ожиданием запчастей?

Да, ещё до кризиса
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Фото на обложке: Wikipedia

#Рынок#Сделано в Китае
Комментарии
Комментарии1
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8 февраля 2024
Что же за любовь у вас к китайским авто. И зачем брать редкие модели, да ещё с паралельного импорта. Но, представьте себе, оказывается и не с китайскими происходит тоже самое. Я лично ждал плассмассовую накладку двери на совсем недифицитную Вольво ХС40 2021 года ВОСЕМЬ месяцев. А ещё люди гоняют в Казахстан, например на Вольво и не только, чтобы поменять КПП и прописать коды. Поэтому не нужно спекулировать на именно китайском автопроме. Это сейчас такие реалии и не важно какое авто. При этом не надо приводить в пример 10-летнюю рухлядь, которую можно ремонтировать в гараже, устанавливая детали с разборок.
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