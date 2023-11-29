Срок ожидания запчастей для китайских машин в России увеличился до 40 дней

Для моделей из Поднебесной в России предлагается крайне мало неоригинальных заменителей. Из-за сложностей с логистикой заказанные позиции идут долго и существенно увеличиваются в цене по сравнению с Китаем. В случае сложного ремонта только ожидание запчастей может достигать 40 дней.

Эксперты «АльфаСтрахования» подсчитали, что за прошлый год цены на запчасти выросли на величину почти до 70%. Больше всего прибавили в стоимости детали для Suzuki и Subaru. Наиболее скромной прибавкой отметились Lada и Toyota.