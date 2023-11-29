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Срок ожидания запчастей для китайских машин в России увеличился до 40 дней

Детали для восстановления китайских машин после ДТП приходится ждать до 30–40 дней. На недостаток запчастей в наличии пожаловался глава Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев
Новости
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Детали для восстановления китайских машин после ДТП приходится ждать до 30–40 дней. На недостаток запчастей в наличии пожаловался глава Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев, пишет Autonews.

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  • Скромный ассортимент страховщики заметили при составлении справочников запчастей для расчёта стоимости ремонта по ОСАГО. На популярные мировые бренды в них содержится по 1,5–2 миллиона записей. А для типичной китайской марки находится всего около 30 тысяч.
  • Для моделей из Поднебесной в России предлагается крайне мало неоригинальных заменителей. Из-за сложностей с логистикой заказанные позиции идут долго и существенно увеличиваются в цене по сравнению с Китаем. В случае сложного ремонта только ожидание запчастей может достигать 40 дней.

Эксперты «АльфаСтрахования» подсчитали, что за прошлый год цены на запчасти выросли на величину почти до 70%. Больше всего прибавили в стоимости детали для Suzuki и Subaru. Наиболее скромной прибавкой отметились Lada и Toyota.

Сталкивались с дефицитом запчастей?

Только с их подорожанием
Да, но некритичным
Да, всё стало очень плохо

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#Сделано в Китае
Комментарии
Комментарии1
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29 ноября 2023
Заполонили всё китайчатиной, но никто не подумал о поставках запчастей на нее. Всё по-русски )))
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