За полгода средняя цена на новые машины в России выросла на 13,5 процента

За последние десять лет среднестатистическая новая машина в стране стала дороже почти втрое. В 2013 году её цена была ниже 907 тысяч рублей. Пять лет назад она приблизилась к 1,5 миллиона рублей, а отметку в 2 миллиона перешла в 2022 году.