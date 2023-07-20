За полгода средняя цена на новые машины в России выросла на 13,5 процента

По сравнению с концом 2022 года средняя цена нового автомобиля в России выросла на 13,5% — до 2,6 миллиона рублей, сообщил на пресс-конференции глава ассоциации Российские автомобильные дилеры (РОАД) Алексей Подщеколдин.
- За последние десять лет среднестатистическая новая машина в стране стала дороже почти втрое. В 2013 году её цена была ниже 907 тысяч рублей. Пять лет назад она приблизилась к 1,5 миллиона рублей, а отметку в 2 миллиона перешла в 2022 году.
- Отмечается рост цен и на автомобили с пробегом. За последние полгода они прибавили 9% и достигли 1,3 миллиона рублей. При этом, если сегмент новых машин в этом году при самом оптимистичном прогнозе вырастет до миллиона штук, то на вторичном рынке будет перепродано около 6,8 миллиона автомобилей.
За июнь россияне взяли 73,4 тысячи автокредитов — это лучший показатель за полтора года. По сравнению с июнем 2022-го рост превысил 80%. В структуре заёмщиков растёт доля молодёжи.
Цены на машины вас пугают?
Ещё спрашиваете
Привык уже
Нет, могу купить без проблем
Подождите
Новости загружаются