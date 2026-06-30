Представлен BMW X5 нового поколения с пятью видами силовых установок

Компания BMW провела презентацию кроссовера X5 нового, пятого по счёту поколения, получившего кодовое обозначение G65. Построенный на платформе CLAR II автомобиль станет первой моделью концерна, которую будут предлагать с пятью видами силовых установок — бензиновыми и дизельными ДВС, гибридами, а также с полностью электрическими и одной водородной. При этом X5 впервые лишился двухсекционной двери багажника.
- На старте продаж новый X5 предложат с 3,0-литровым ДВС для варианта X5 40 xDrive, который обеспечит 400 сил, а вариант 50e xDrive получит подзаряжаемую гибридную установку, развивающую 489 л.с. В дизельной версии 40d xDrive для Европы применена «шестёрка» с «мягкой» гибридной надстройкой (313 л.с.). Со временем гамму дополнят другие варианты ДВС и гибридов.
- Электрический BMW X5 получил те же технологии eDrive шестого поколения, что уже применяются на кроссовере и седане линейки Neue Klasse, включая 800-вольтовую архитектуру. Вариант iX5 60 xDrive будет комплектоваться двумя моторами, развивающими 578 л.с., и тяговой батареей полезной ёмкостью 141 кВт⋅ч. Максимальная мощность зарядки постоянным током достигает 460 кВт.
- Для X5 M60e xDrive подготовлена установка мощностью 612 л.с. при 800 Нм. Со временем у батарейного кроссовера появятся более доступные версии с меньшими аккумуляторами. Водородный X5 выйдет последним, вероятно, только в 2028 году.
- В состав управляющей электроники вошёл блок Heart of Joy, который в BMW называют «супермозгом». Он дебютировал на электрокарах Neue Klasse и отвечает за управление силовой установкой, трансмиссией, тормозами и стабилизирующими системами. По умолчанию новинке положена адаптивная подвеска, за доплату будут «пневма», система активного противодействия кренам, полноуправляемое шасси.
- Габариты G65 — 4994x2000x1748 миллиметров при колёсной базе в 3035 миллиметров. Подготовлено 11 вариантов цвета кузова. Новинка лишена традиционных внешних дверных ручек — их роль выполняют BMW Winglets, небольшие элементы с сенсорами на верхних частях дверей. Замки разблокируются по касанию, опционально доступны сервоприводы (автоматическое открытие и закрытие дверей), при этом уже базово предусмотрены доводчики.
- Салон кроссовера укомплектован дисплеем Panoramic iDrive на всю ширину лобового стекла. В целом интерьер выполнен в духе последних новинок компании, — iX3 и i3 — но дополнен экраном для переднего пассажира. В комплекс ассистентов вошла система Motorway & City, которая позволяет полностью убирать руки с руля на скоростях до 130 км/ч и поддерживает «перестроение взглядом»: при желании и наличии возможности перестроиться электронике будет достаточно взгляда в боковое зеркало, чтобы получить подтверждение и совершить манёвр.
- Производство нового X5 на американском заводе BMW в Спартанбурге начнётся в августе. Первыми с конвейера сойдут версии с ДВС, а электромобили и подключаемые гибриды появятся в начале следующего года. В Германии уже можно оформить заказы на X5 40 xDrive и X5 40d xDrive. Приём заявок на X5 50e xDrive, X5 M60e xDrive и iX5 60 xDrive начнётся 8 октября.
- Цены начинаются от 94 800 евро за X5 40d xDrive. X5 40 xDrive стоит от 98 800 евро, а за X5 50e xDrive и электрический iX5 60 xDrive хотят от 102 800 евро. Цена топового на сейчас исполнения X5 M60e xDrive стартует со 125 000 евро. Автомобили с ДВС начнут поставлять клиентам с конца ноября 2026 года.
Ранее в июне состоялась премьера BMW M Concept Neue Klasse — четырёхмоторного батарейного прототипа, который одновременно демонстрирует новый стиль моделей BMW M и даёт представление о будущих М-«электричках». Его прямым серийным продолжением, вероятно, станет электрический седан M3.
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