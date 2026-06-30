Представлен BMW X5 нового поколения с пятью видами силовых установок

На старте продаж новый X5 предложат с 3,0-литровым ДВС для варианта X5 40 xDrive, который обеспечит 400 сил, а вариант 50e xDrive получит подзаряжаемую гибридную установку, развивающую 489 л.с. В дизельной версии 40d xDrive для Европы применена «шестёрка» с «мягкой» гибридной надстройкой (313 л.с.). Со временем гамму дополнят другие варианты ДВС и гибридов.

Электрический BMW X5 получил те же технологии eDrive шестого поколения, что уже применяются на кроссовере и седане линейки Neue Klasse, включая 800-вольтовую архитектуру. Вариант iX5 60 xDrive будет комплектоваться двумя моторами, развивающими 578 л.с., и тяговой батареей полезной ёмкостью 141 кВт⋅ч. Максимальная мощность зарядки постоянным током достигает 460 кВт.

Для X5 M60e xDrive подготовлена установка мощностью 612 л.с. при 800 Нм. Со временем у батарейного кроссовера появятся более доступные версии с меньшими аккумуляторами. Водородный X5 выйдет последним, вероятно, только в 2028 году.

В состав управляющей электроники вошёл блок Heart of Joy, который в BMW называют «супермозгом». Он дебютировал на электрокарах Neue Klasse и отвечает за управление силовой установкой, трансмиссией, тормозами и стабилизирующими системами. По умолчанию новинке положена адаптивная подвеска, за доплату будут «пневма», система активного противодействия кренам, полноуправляемое шасси.