BMW X5 получил прощальную версию: пока только в Японии

Концерн BMW запустил в Японии продажи кроссовера X5 в исполнении Final Edition. Впрямую этого не утверждается, но, по всей видимости, его появление знаменует скорый уход нынешнего поколения X5 с локального рынка. Не исключено, что аналогичными версиями X5 вскоре обзаведётся и в других регионах, так как премьера нового поколения модели должна состояться нынешним летом.
- Final Edition для Японии базируется на BMW X5 в исполнении xDrive40d. Отличаться эта версия будет главным образом расширенной комплектацией и высокой ценой — прощальный кроссовер оказался самым дорогим в гамме.
- Кроссовер по умолчанию оснастят 22-дюймовыми колёсами M Individual и пакетом M Sport Pro, в который войдут затемнённая отделка кузова, красные тормозные суппорты и альтернативный выхлоп. В салоне появится карбоновая отделка, а потолок со стандартным панорамным люком оформят чёрной алькантарой.
- Обычный BMW X5 с дизелем стоит в Японии от 12,98 миллиона иен (около 6 миллионов рублей). За Final Edition попросят ровно на миллион иен больше, то есть эквивалент 6,5 миллиона рублей. Поставки стартуют в июле.
В середине июня в Японии появилась ещё одна прощальная версия немецкой премиальной модели, но уже от Audi. Эта компания запустила здесь продажи седана A8 в исполнении с аналогичным названием Final Edition.
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