BMW X5 получил прощальную версию: пока только в Японии

Концерн BMW запустил в Японии продажи кроссовера X5 в исполнении Final Edition. Впрямую этого не утверждается, но, по всей видимости, его появление знаменует скорый уход нынешнего поколения X5 с локального рынка. Не исключено, что аналогичными версиями X5 вскоре обзаведётся и в других регионах, так как премьера нового поколения модели должна состояться нынешним летом.