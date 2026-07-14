BMW X5 нового поколения появился в продаже на Авто.ру

Кроссовер BMW X5 нового поколения с обозначением G65 появился в продаже на Авто.ру: уже опубликовано около двух десятков объявлений. «Параллельные» автомобили предлагают главным образом под заказ с ДВС и гибридными силовыми установками, но несколько предложений размещены со статусом «в пути». Оценили новую модель в диапазоне от 15 до 23 миллионов рублей.
- Привезти новый BMW X5 под заказ предлагают дилеры из разных регионов: помимо Москвы и Санкт-Петербурга, это, к примеру, Тула, Рязань, Иркутск и Владивосток.
- Наиболее доступный из кроссоверов — модификация 40d xDrive с 313-сильной дизельной «шестёркой» объёмом 3,0 литра в базовом исполнении. Самым дорогим оказался X5 M60e. Это флагманская на данный момент версия, которая оснащается гибридной системой на базе бензинового двигателя объёмом 3,0 литра, развивающей 612 л.с. и 800 Нм. На этапе премьеры кроссовера производитель озвучивал стартовую цену X5 M60e на уровне 125 тысяч евро или примерно 11 миллионов рублей. Примечательно, что приём заявок на эту модификацию откроется только осенью.
- Концерн BMW обещал запустить массовое производство нового X5 на площадке в Спартанбурге в августе. Несмотря на это, три объявления о поставках кроссовера, поданные дилерами из обеих столиц, имеют статус «в пути». В них упомянуты X5 40d xDrive и X5 40 с бензиновым мотором на 400 сил, оценённые в диапазоне от 18,8 до 19 миллионов рублей.
В конце июня на Авто.ру появился в продаже ещё один большой премиальный кроссовер. Lincoln Navigator актуального поколения, несколько экземпляров которого уже ввезли в Россию, оценили в сумму от 16 до 19,5 миллиона рублей.
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Может новый X5 стоить таких денег?
Увы, это наша новая реальность
Нет, это явно дороговато даже за новинку
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