BMW X5 нового поколения появился в продаже на Авто.ру

Привезти новый BMW X5 под заказ предлагают дилеры из разных регионов: помимо Москвы и Санкт-Петербурга, это, к примеру, Тула, Рязань, Иркутск и Владивосток.

Наиболее доступный из кроссоверов — модификация 40d xDrive с 313-сильной дизельной «шестёркой» объёмом 3,0 литра в базовом исполнении. Самым дорогим оказался X5 M60e. Это флагманская на данный момент версия, которая оснащается гибридной системой на базе бензинового двигателя объёмом 3,0 литра, развивающей 612 л.с. и 800 Нм. На этапе премьеры кроссовера производитель озвучивал стартовую цену X5 M60e на уровне 125 тысяч евро или примерно 11 миллионов рублей. Примечательно, что приём заявок на эту модификацию откроется только осенью.