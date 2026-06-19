Куда интереснее обратиться к цифрам. На момент нашего теста на Авто.ру насчитывалось почти 1200 свежих X3 без пробега — то есть это, с запасом, самая популярная баварская модель в России прямо сейчас. Для сравнения: «пятёрок» продаётся около 250 штук, кроссоверов X1 — почти 400, примерно столько же X7, а парочка X5/X6 даже сообща не может дотянуться до верхней планки — 1100 предложений на двоих.

Кстати, в официальной статистике BMW учитывает продажи моделей именно так — в связке обычного с купеобразным. И здесь показатели X3/X4 совсем не такие радужные: если в 2022 и 2023 годах дуэт находил по 400 тысяч покупателей по всему миру, уступая только «трёшке» с «четвёркой», то в 2024-м результаты упали до 370 тысяч, а 2025-й завершился на отметке 321 186 единиц.