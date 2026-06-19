Похоже, новый BMW X3 (посмотреть на Авто.ру) пришёлся по вкусу российскому покупателю. Всё чаще в потоке мелькает это недовольное щекастое лицо с ноздрями в полоску а-ля лацкан пиджака, но пространные разговоры о дизайне давайте оставим за скобками. Во-первых, это далеко не самое провокационное детище марки за последнее время. Во-вторых, если оно вдруг замаячило в вашем зеркале, просто уступите дорогу. Сзади-то всё очень неплохо.
Куда интереснее обратиться к цифрам. На момент нашего теста на Авто.ру насчитывалось почти 1200 свежих X3 без пробега — то есть это, с запасом, самая популярная баварская модель в России прямо сейчас. Для сравнения: «пятёрок» продаётся около 250 штук, кроссоверов X1 — почти 400, примерно столько же X7, а парочка X5/X6 даже сообща не может дотянуться до верхней планки — 1100 предложений на двоих.
Кстати, в официальной статистике BMW учитывает продажи моделей именно так — в связке обычного с купеобразным. И здесь показатели X3/X4 совсем не такие радужные: если в 2022 и 2023 годах дуэт находил по 400 тысяч покупателей по всему миру, уступая только «трёшке» с «четвёркой», то в 2024-м результаты упали до 370 тысяч, а 2025-й завершился на отметке 321 186 единиц.
При этом в целом продажи BMW стабильно держатся в районе 2,1–2,2 миллиона машин ежегодно, третья-четвёртая серии показывают плюс-минус полмиллиона, результаты «пятёрки» колеблются в районе 300 тысяч, а младшенькие X1/X2 раскачались с 240 тысяч в 2022-м до 436 тысяч в 2025-м! На Авто.ру их, впрочем, только пять с небольшим сотен.
Однако это как раз логично: основная масса X1 на нашем рынке представлена в 204-сильной версии 25Li xDrive. Разумеется, китайской. Просят за неё около шести миллионов рублей, однако если добавить ещё полтора, получится такой X3, как на фотографиях, — 30Li xDrive из той же КНР и с тем же двухлитровым мотором B48, но форсированным до 258 сил. А это уже интереснее. Тем более не забываем: X1 — это переднеприводная «поперечная» платформа UKL2 от Mini, а X3 построен на классической «продольной» архитектуре CLAR, где основную работу выполняет задняя ось.
Запутаться, если что, не даст ширина 20-дюймовых покрышек — 255 мм спереди и целых 285 сзади! Не то чтобы это было абсолютно необходимо для обуздания недюжинной силищи, но разгоняется X3 и впрямь довольно азартно. По крайней мере, в режиме Sport Plus и до 120 км/ч. Дальше уже хочется, чтобы под капотом оказалось что-нибудь трёхлитровое, но физика есть физика: при снаряжённой массе в 1915 кг убедительная городская динамика и похожие на правду 6,6 секунды паспортного разгона до сотни — уже хлеб. И фейковая подзвучка мотора через динамики здесь слышится уместной — выключать её желания не возникает, хотя такая возможность есть.
Важнее, что и без всяких «спортов» управлять тягой приятно. X3 послушно следует за акселератором, восьмиступенчатый «автомат» мягок, логичен и быстр — словом, всё как мы любим, но в последнее время нечасто наблюдаем. Видимо, инженерный департамент BMW не в курсе, что отдел дизайна за стенкой устроил психоделическую вечеринку, и продолжает работать по старым правилам.
Вот и в настройках подвесок чувствуется фирменная порода: обычные амортизаторы и пружины достойно фильтруют дорожную мелочовку и упруго отрабатывают крупные неровности, избегая притом откровенного дискомфорта и тем более резких ударов. В сочетании с классной шумоизоляцией кажется, что X3 годится для дальних поездок. Единственное — лучше бы они обходились без коротких поперечных волн, на которых плотность становится уже избыточной, а кузов слишком детально воспроизводит рельеф.
А случись под колёсами что-нибудь интересное и извилистое, шасси не спасует и там. Живые реакции на руль, умеренные крены — их мы ждём от BMW по умолчанию, как и правильного баланса на дуге. И получаем. На входе в поворот X3 обозначает лёгкий снос, но стоит передней оси найти упор, как следом немного довернёт задняя — и… Нет, для «и» под капотом всё-таки нужно что-нибудь трёхлитровое.
Но и тогда драйверское счастье не будет полным — и дело не только в синтетическом руле без внятной обратной связи. В той или иной степени это бич всех современных BMW, включая продукцию отделения «M», как и требующие привыкания излишне чуткие тормоза. Согласитесь, было бы странно, если бы слом парадигмы произошёл именно на X3. А главный ограничивающий фактор (только не смейтесь!) — острый угол подбутыльника на водительской двери, который целится точно в вашу голень и набивает синяк уже через десять минут активной рулёжки! Неужели никто это не тестировал?
Судя по тому, как сделан весь остальной салон, гипотеза не такая уж и бредовая. Возможно, интерьерщики просто нарисовали симпатичные картинки, удовлетворились увиденным и отправились на вечеринку к дизайнерам, совершенно забыв проверить результат в деле. Потому что на премиум этот X3, откровенно говоря, не тянет.
На фотографиях-то всё выглядит здорово: неизбежный тандем экранов на передней панели остроумно обрамлён серебристыми скобами, графика подсмартфонников рифмуется с узором ноздрей, а трапеции по бокам, совмещающие воздуховоды, пульты управления скоростью обдува и ручки открывания дверей, и вовсе заслуживают отдельной награды за креатив. И как красиво всё это хозяйство светится в темноте!
Но те самые пульты в дверях, заодно заведующие блокировкой замков, поначалу кажутся сломанными, так как со скрипом шевелятся при нажатии. Оказывается, это не баг, а фича — одновременно и сенсор, и что-то типа джойстика. Только непонятно зачем. Без скрипов не обходится и общение с центральным тачбаром (на котором, впрочем, реально нужна только «аварийка»), а вдобавок буквально всё, с чем вы будете постоянно взаимодействовать, сделано из дешёвых и по большей части глянцевых материалов.
На тестовой машине с пробегом 5000 км уже безнадёжно исцарапано пространство возле крохотного селектора трансмиссии, отчаянно лоснится руль, имеются отметины вокруг USB-портов и барабанчиков, заведующих направлением воздушных потоков. Сами барабанчики, кстати, прикольные, прорезиненные — но от общего ощущения экономии никак не спасают. А что будет с салоном через 50 тысяч километров? А через 150?
Наверняка неплохо сохранится «хрусталь» стильной шайбы iDrive на центральном тоннеле — кстати, запомните этот момент, потому что в BMW следующей волны под названием Neue Klasse её уже не будет. Там появится дурацкий четырёхспицевый руль и заваленный набок центральный дисплей. Впрочем, мы отвлеклись.
Даже сейчас шайба кажется скорее рудиментом, неважно согласованным с логикой основного меню. Сенсорные клавиши вокруг неё требуют лишнего внимания, а выбор ездовых настроек и вовсе превратился в фарс: нажми кнопку My Modes, провались во вкладку на центральном экране и выбери… Из чего? Sport и Efficient — понятно, а что прикажете делать с позициями Expressive, Relax или, простите, Digital Art, к которой приложила руку некая китайская художница Цао Фэй? Это ведь не про езду совсем, а про фоновую подсветку, алгоритмы климат-контроля, графику экранов и прочую мишуру.
Тут бы спастись режимом Personal, но нет — настроить там можно только второстепенные ассистенты водителя. Отклики силового агрегата, усилие на руле и строгость системы стабилизации регулируются только в отдельном подменю программы Sport — то есть подразумевается, что основная часть пользователей туда вообще не полезет.
И да, именно пользователей, а не водителей. X3 не разучился достойно ехать, но достаточно присмотреться, как движутся эти машины в потоке: владельцы (а чаще владелицы) явно не стремятся раскрывать потенциал двигателя, трансмиссии и шасси, а просто плывут по течению вместе со всеми. Это вовсе не упрёк: должен же кто-то, в конце концов, исправлять коллективную карму BMW-драйверов.
Но всё-таки популярность нового BMW X3 в России кажется иррациональной. По пресловутому чувству премиальности он однозначно уступает «китайцам» за те же деньги во главе с Li L7. Испытываете аллергию на продукцию КНР? Так никуда не делась старая гвардия в виде Mercedes-Benz GLC, Lexus RX и Volvo XC60, недавно вышло свежее поколение Audi Q5…
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Остаются эффект новизны и пресловутая магия бренда. Сильные аргументы. Только вот сложно найти область, в которой новый X3 не «не хуже», а именно лучше старого — и, судя по динамике мировых продаж, многие покупатели с этим согласны. А пока на вторичке остаются малопробежные экземпляры предыдущего поколения, совет для энтузиастов BMW напрашивается только один: не упустите, ведь больше таких точно не сделают.
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Новый BMW X3 или?..
Комплектация30L xDrive 2.0 AT (258 л.с.) 4WD
Двигатель2.0 / 258 л.с / бензин
Коробка передачАвтоматическая
ПриводПолный
КузовВнедорожник 5 дв. Long
Расход топлива8.3
Разгон до 100 км/ч6.6