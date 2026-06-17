Audi начала продажи прощальной версии седана A8

Компания Audi продолжает выводить свой флагманский седан A8 с региональных рынков. В Европе приём заказов на четырёхдверку прекратили в начале года, а сейчас анонсирована её финальная версия для Японии. Всего будет выпущено только 88 экземпляров A8 Final Edition, так как восьмёрка считается в стране счастливым числом. Оценили такой седан в 15,98 миллиона иен или почти 100 тысяч долларов.
- Final Edition официально считается A8, но получит целый ряд опций от «подогретой» S8. Это, к примеру, аэродинамические детали и дизайнерские акценты для кузова, а также 21-дюймовые колёса с красными тормозными суппортами. В салоне появятся спортивные кресла и карбоновая отделка. В оснащение финальной версии войдут акустика Band&Olufsen общим числом 23 динамика, вентиляция и массаж всех сидений, а также панорамная крыша.
- Audi A8 Final Edition укомплектуют мягкогибридным V6 объёмом 3,0 литра на 340 л.с. и 500 Нм в сочетании с восьмидиапазонным «автоматом» и полным приводом. Кроме того, седан получит специально настроенную адаптивную пневмоподвеску с 10-миллиметровым занижением по сравнению со стандартной моделью.
- Прощальную четырёхдверку можно будет купить в четырёх цветах кузова, но если базовые белый и чёрный получат 40 и 39 экземпляров соответственно, то в цвет Firnament Blue окрасят только 5 седанов, а кристаллический Sebring Black получат лишь четыре машины.
Предполагается, что флагманский седан окончательно покинет линейку Audi в нынешнем году. Однако ещё в марте сообщалось, что полностью отказываться от этой модели компания не планирует. Новое поколение A8 появится, но случится это нескоро — вероятнее всего, ближе к концу десятилетия.
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