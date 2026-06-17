Audi начала продажи прощальной версии седана A8

Компания Audi продолжает выводить свой флагманский седан A8 с региональных рынков. В Европе приём заказов на четырёхдверку прекратили в начале года, а сейчас анонсирована её финальная версия для Японии. Всего будет выпущено только 88 экземпляров A8 Final Edition, так как восьмёрка считается в стране счастливым числом. Оценили такой седан в 15,98 миллиона иен или почти 100 тысяч долларов.