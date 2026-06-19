BMW открыл приём заказов на электроседан i3: известна цена

First Edition базируется на версии i3 50 xDrive с самой мощной на данный момент силовой установкой (469 л.с. и 645 Нм) и 108,7-киловаттной батареей. На этапе премьеры BMW заявлял для этой версии пробег без подзарядки до 900 километров, сейчас показатель улучшен до 906 километров. На 23 километра увеличена возможность подзарядки батареи за 10 минут — с прежних 400 до 423 километров. Кроме того, в исполнение First Edition войдёт более мощное бортовое зарядное устройство, эффективность которого повышена с базовых 11 до 22 кВт.