BMW открыл приём заказов на электроседан i3: известна цена

Концерн BMW объявил в ряде стран Европы начало приёма заказов на новейший электроседан i3: как сообщалось ранее, перенос даты на несколько месяцев вперёд объясняется энтузиазмом потенциальных покупателей. Новинка дебютирует на рынке с флагманской силовой установкой в особом исполнении First Edition. Уже известна его стоимость: к примеру, в Великобритании такой электрокар оценили в начальные 57 905 фунтов (5,7 миллиона рублей), а в Германии в 75 340 евро (6,4 миллиона рублей).
- Основное отличие исполнения First Edition от стандартных i3 — расширенная комплектация. В неё по умолчанию будут включены трёхзонный климат-контроль, кресла с повышенным уровнем комфорта, подогрев руля и акустика Harman Kardon. Снаружи седан украсят некоторыми дизайнерскими акцентами из коллекции M Sport, а радиаторную решётку снабдят подсветкой.
- За доплату предложат подогрев заднего дивана и панорамную крышу. Также можно будет выбрать цвет кузова из шести вариантов, отделку интерьера из пяти наборов и дизайн колёсных дисков от 19 до 21 дюйма.
- First Edition базируется на версии i3 50 xDrive с самой мощной на данный момент силовой установкой (469 л.с. и 645 Нм) и 108,7-киловаттной батареей. На этапе премьеры BMW заявлял для этой версии пробег без подзарядки до 900 километров, сейчас показатель улучшен до 906 километров. На 23 километра увеличена возможность подзарядки батареи за 10 минут — с прежних 400 до 423 километров. Кроме того, в исполнение First Edition войдёт более мощное бортовое зарядное устройство, эффективность которого повышена с базовых 11 до 22 кВт.
- Примечательно, что несмотря на высокую стоимость, как минимум в Великобритании новинка BMW оказалась доступнее конкурента от Mercedes-Benz. Начальная модификация батарейного C-класса оценена здесь в 57 995 фунтов.
Продажи стандартных i3 концерн BMW планирует запустить осенью. По предварительным данным, к полноприводной модификации присоединится версия с одним мотором мощностью 315 л.с. — у соплатформенного кроссовера iX3 такая уже есть.
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