BMW ускорит открытие приёма заказов на i3 из-за высокого спроса

Концерн BMW фиксирует высокую заинтересованность рынка в новом электроседане i3 и начнёт принимать заказы на эту новинку раньше, чем планировалось. Как пишет Automobilwoche со ссылкой на источники в компании, первоначально BMW рассчитывал открыть приём заявок осенью, но сейчас дату начала перенесли на 18 июня.
- Утверждается, что рынок заинтересован в BMW i3 даже больше, чем в кроссовере iX3, премьера которого состоялась на несколько месяцев раньше. Он уже появился в свободной продаже, и на преодоление отметки в 10 тысяч реализованных машин потребовалось лишь два месяца, число же заявок превысило 50 тысяч.
- Концерн на днях официально заявил, что на данный момент примерно каждый третий батарейный BMW, заказываемый в Европе — это iX3, и чтобы удовлетворить спрос, сборочное предприятие в Дебрецене пришлось перевести на двухсменный режим работы. Примечательно, что для трети покупателей iX3 становится первой моделью BMW в жизни.
- Источники утверждают, что седан BMW i3 получил благосклонные отзывы не только в Европе, но и в Китае, где его премьера состоялась в апреле. Для этого рынка готовят модификацию седана с увеличенной колёсной базой.
- В то же время, несмотря на рыночные ожидания, сдвигать дату начала производства i3 концерн не планирует. Площадка в Мюнхене уже собирает предсерийные экземпляры электрокара, а к полномасштабному выпуску перейдёт в августе.
Технологии моделей линейки Neue Klasse — седана i3 и кроссовера iX3 — концерн планирует распространить и на прочие модели, которым предстоит обновление. К примеру, силовую электронику от этих моделей получит батарейная модификация кроссовера X5, которая появится в семействе после смены поколений.
Подождите
Объявления загружаются
Как думаете, покупали бы в России официальные BMW iX3 и i3?
Думаю, очереди бы стояли
Думаю, продажи были бы единичными
Думаю, никому они у нас не нужны
Подождите
Новости загружаются