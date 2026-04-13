Батарейный BMW iX3 сравняется по мощности с X5 M

Электрокроссовер BMW iX3 в будущем получит первую модификацию от BMW M — по данным инсайдеров портала BMWBlog, она станет частью линейки M Performance. Кроссовер планируется укомплектовать моторами мощностью 620–630 л.с., что сделает электрокар столь же мощным, как и более крупный BMW X5 M.
- Если прогнозы инсайдеров оправдаются, кроссовер станет мощнее сразу на 160 л.с. По версии портала, BMW iX3 M60 xDrive сохранит ту же 108,7-киловаттную батарею, что и нынешний iX3 50, но сможет проезжать без подзарядки несколько меньше. Сейчас для iX3 заявлен запас хода до 805 километров. В оснащение кроссовера, помимо новых двигателей, должна войти также продвинутая адаптивная подвеска. При этом ожидается, что производство iX3 M60 стартует только в марте 2027 года.
- Официально BMW пока не подтверждал озвученные характеристики, хотя ещё на этапе премьеры iX3 концерн обещал расширить гамму за счёт как более мощных, так и более доступных версий. Приём заказов на одну из последних уже открыт: электрокар предложен в моноприводном варианте с 320-сильным двигателем и 635-километровым пробегом на одной зарядке.
Будет у iX3 и модификация с иным кузовом: для рынка КНР электрокар растянули более чем на 100 миллиметров. Ещё одним отличием такого кроссовера станет применение локального программного обеспечения, учитывающего специфику как покупательских предпочтений, так и дорожного движения в стране.
