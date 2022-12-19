Заряженные версии нового BMW X3 будут только электрическими

Компания BMW не планирует выпускать новое поколение кроссовера X3 в М-версии с двигателем внутреннего сгорания. Как утверждают источники портала BMW Blog, вседорожник X3 M заменят на полностью электрическую модель, хотя у базовой модели останутся модификации с традиционными силовыми установками.
- Электрический и бензиновый X3 компания разрабатывает на разных платформах: предполагается, что электрокар iX3 станет первой моделью, основанной на архитектуре Neue Klasse. Однако продаваться оба вседорожника с почти одинаковыми названиями будут параллельно. То есть новый X3 можно будет приобрести как с бензиновым двигателем, так и с гибридной, и с полностью электрической силовыми установками.
- При этом в BMW планируют выпустить особо мощные версии электрокроссовера по примеру старшей модели iX. Они будут позиционироваться как М-модификации, и чтобы повысить интерес к ним, заряженного кроссовера Х3 М с бензиновым мотором в линейке больше не будет.
- Точных данных о том, насколько мощным окажется электрический iX3 M, пока нет. Источники предполагают, что он будет как минимум не слабее нынешнего X3 M, рядная «шестёрка» которого развивает 510 л.с. Появиться такой кроссовер на рынке должен в 2026 или в 2027 году.
Новая электрическая платформа BMW должна дебютировать в 2025 году: в середине десятилетия BMW, помимо кроссовера, выпустит на рынок на её базе и седан i3. Ожидается, что благодаря новым аккумуляторам и другим конструктивным особенностям платформы новые электромобили смогут проезжать без подзарядки до 1000 километров.
А вам будет не хватать бензинового BMW X3 M?
Да, интересный кроссовер
Нет, электрокар будет лучше
Вообще не понимаю, о чём речь
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