Заряженные версии нового BMW X3 будут только электрическими

Электрический и бензиновый X3 компания разрабатывает на разных платформах: предполагается, что электрокар iX3

станет первой моделью, основанной на архитектуре Neue Klasse. Однако продаваться оба вседорожника с почти одинаковыми названиями будут параллельно. То есть новый X3 можно будет приобрести как с бензиновым двигателем, так и с гибридной, и с полностью электрической силовыми установками.