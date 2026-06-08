Актёр Джейсон Момоа превратил винтажные Harley-Davidson в гибриды

Благодаря известному актёру Джейсону Момоа на свет появились, возможно, первые мотоциклы Harley-Davidson с гибридным приводом. Актёр поручил британской фирме Electrogenic установить электрические надстройки на два винтажных двухколёсника 1924 и 1927 года выпуска, а третий превратить в полноценный электробайк.
- Два «Харлея» серии JD сохранили штатные 12-сильные силовые агрегаты, но обзавелись дополнительным электромотором, помогающим классическому ДВС. Он развивает 15 л.с. и 260 Нм и позволяет начинать движение на электротяге, обходясь без кикстартера. Мотоциклы могут использовать как любой из моторов по отдельности, так и оба одновременно.
- Третий мотоцикл из коллекции актёра, Harley-Davidson FD выпуска 1921 года пришлось перевести на электротягу полностью, так как его ДВС признали не подлежащим восстановлению. Во всех случаях электрическая составляющая байков работает от 2,7-киловаттной батареи, элементы которой спрятаны в специально состаренных кофрах. Запас хода мотоциклов на электротяге составляет около 80 километров. Среди прочих усовершенствований — более мощные тормоза.
В начале 2024 года стало известно, что аналогичную операцию Джейсон Момоа проделал с раритетным Rolls-Royce Phantom II образца 1929 года. Кроме того, в нынешнем собрании актёра имеется пара переведённых на электротягу редких послевоенных Land Rover.
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Сделали бы так же, будь у вас раритетный Харлей?
Да, это хороший способ продлить жизнь мотоцикла
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