Купеобразный кроссовер Exeed RX для России: раскрыто оснащение

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Exeed LX против Geely Atlas Pro. Сравнительный тест китайских полноприводных кроссоверов
Востребованность зарядных станций для электромобилей в Москве выросла почти в три раза
Китайская компания Exeed раскрыла подробности об оснащении нового кроссовера RX для России. Официальные продажи модели на нашем рынке начнутся до конца лета.
Пока новинка не добралась до дилерских центров марки, россиянам доступна её китайская версия под названием Yaoguang. Машины 2023 года выпуска ввозятся по параллельному импорту и оснащаются 261-сильным мотором. Цены на вседорожник начинаются от 3,1 миллиона рублей.