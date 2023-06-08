Купеобразный кроссовер Exeed RX для России: раскрыто оснащение

Модель построена на модульной архитектуре T2X, универсальность которой позволяет выпускать на ней не только кроссоверы, но и седаны, а также допускает использование бензиновых двигателей, гибридных и полностью электрических силовых установок.

У российского RX под капотом 2-литровый турбомотор, дефорсированный до 249 лошадиных сил. Работая в сочетании с семиступенчатым преселективным «роботом» и полным приводом, агрегат обеспечивает ускорение до 100 км/ч за 7,9 секунды. При этом расход топлива на 100 километров пути в смешанном цикле составит 7,6 литра бензина.

