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Купеобразный кроссовер Exeed RX для России: раскрыто оснащение

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Александр Шохинов

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Китайская компания Exeed раскрыла подробности об оснащении нового кроссовера RX для России. Официальные продажи модели на нашем рынке начнутся до конца лета.

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  • Впервые на китайском автомобиле для нашего рынка применяется подвеска с адаптивными амортизаторами. В каждом установлены электромагнитные клапаны, меняющие параметры демпфирования за доли секунды. Каждый амортизатор управляется независимо от других. Учитывается, среди прочего, и степень нажатия на педаль тормоза. Подвеска увеличивает комфорт при проезде неровностей, уменьшает крены и клевки кузова, улучшает контроль над автомобилем на разбитом покрытии.
  • В России кроссовер будет оснащаться адаптивным круиз-контролем с помощником движения в пробках, удержанием в полосе, помощником при перестроении и системой предотвращения столкновений. Кроме того, водителю доступны семь режимов езды: три асфальтовых, а также снег, грязь, песок и бездорожье.
  • Модель построена на модульной архитектуре T2X, универсальность которой позволяет выпускать на ней не только кроссоверы, но и седаны, а также допускает использование бензиновых двигателей, гибридных и полностью электрических силовых установок.
  • У российского RX под капотом 2-литровый турбомотор, дефорсированный до 249 лошадиных сил. Работая в сочетании с семиступенчатым преселективным «роботом» и полным приводом, агрегат обеспечивает ускорение до 100 км/ч за 7,9 секунды. При этом расход топлива на 100 километров пути в смешанном цикле составит 7,6 литра бензина.

Пока новинка не добралась до дилерских центров марки, россиянам доступна её китайская версия под названием Yaoguang. Машины 2023 года выпуска ввозятся по параллельному импорту и оснащаются 261-сильным мотором. Цены на вседорожник начинаются от 3,1 миллиона рублей.

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