BMW покажет первую батарейную «эмку» в ближайшие выходные в Ле-Мане

Концерн BMW готовит знаковую премьеру: электроседан iM3 дебютирует в ближайшие выходные в рамках суточной гонки «24 часа Ле-Мана». Такой вывод делает издание Autoblog на основании фотографий, присланных подписчиком. На них запечатлён готовящийся к гонке стенд BMW со спрятанной в павильоне будущей новинкой и надписью на щите «Мировая премьера внутри». Сам концерн официально о премьере не сообщает.
- Издание отмечает, что выбор одного из главных автоспортивных событий года для дебюта электрокара, который должен оказаться очередным техническим прорывом BMW, выглядит логичным. Кроме того, облик спорткара, просматривающийся на одном из фото, совпадает с внешностью автомобиля на более раннем тизере. Его опубликовал глава BMW M Франциск ван Мил. Впрочем, тогда предполагалось, что речь идёт о бензиновой модификации M3 нового поколения.
- Спрятанный в павильоне спорткар характерен спаренными «пиксельными» световыми блоками по обеим сторонам бампера. Аналогичные отверстия имелись в бампере прототипа, чьё шпионское фото появилось в соцсетях в марте нынешнего года — утверждалось, что это первое изображение М-версии электрокара i3.
- Предполагается, что iM3 получит четыре электродвигателя с прогнозируемой мощностью от 700 до 1000 л.с., продвинутую систему контроля тяги и ряд иных технических инноваций. Пока неизвестно, представят его как серийный образец или как концептуальный прототип. Сам концерн BMW сообщал лишь о подготовке заводских гоночных команд к «24 часам Ле-Мана» — тренировках, тестах и технических проверках.
Параллельно концерн тестирует ещё один необычный электрокар — батарейную версию кроссовера X5 нового поколения. У неё также появится М-модификация, чьи двигатели будут генерировать более 600 л.с.
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