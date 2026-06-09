BMW покажет первую батарейную «эмку» в ближайшие выходные в Ле-Мане

Издание отмечает, что выбор одного из главных автоспортивных событий года для дебюта электрокара, который должен оказаться очередным техническим прорывом BMW, выглядит логичным. Кроме того, облик спорткара, просматривающийся на одном из фото, совпадает с внешностью автомобиля на более раннем тизере. Его опубликовал глава BMW M Франциск ван Мил. Впрочем, тогда предполагалось, что речь идёт о бензиновой модификации M3 нового поколения.