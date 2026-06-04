BMW вывел на испытания электрический X5 M

На «заряженную» природу тестируемого кроссовера, по мнению фотографов, указывает целый ряд признаков. Автомобиль снабжён более агрессивным, чем у ранее попадавших на фото обычных iX5, передним бампером с крупными воздухозаборниками. Также можно разглядеть необычный спойлер на крышке багажника. Кроссовер «обут» в крупные облегчённые колёсные диски с шинами Michelin Pilot Sport, через которые видны массивные тормозные механизмы.