BMW вывел на испытания электрический X5 M

Концерн BMW начал тесты особо мощной модификации батарейного кроссовера X5 — эту модель планируется перевести на электротягу в процессе смены поколений. Публикующее фотографии тестовой машины издание Carscoops считает, что эту версию назовут iX5 M, а отдача её силовой установки превысит 600 сил.
- На «заряженную» природу тестируемого кроссовера, по мнению фотографов, указывает целый ряд признаков. Автомобиль снабжён более агрессивным, чем у ранее попадавших на фото обычных iX5, передним бампером с крупными воздухозаборниками. Также можно разглядеть необычный спойлер на крышке багажника. Кроссовер «обут» в крупные облегчённые колёсные диски с шинами Michelin Pilot Sport, через которые видны массивные тормозные механизмы.
- Издание уточняет, что, согласно сертификационным данным, новый BMW iX5 60 получит большую тяговую батарею ёмкостью 147,8 кВт⋅ч и два электромотора на 576 сил. Соответственно, полноценный iX5 M должен оказаться заметно мощнее, не исключено, что его двигатели будут развивать до 700 л.с.
В марте представители концерна уточнили, что премьера BMW X5 нового поколения состоится в течение нынешнего лета. Кроссовер станет первой баварской моделью, которую предложат сразу с пятью типами силовых установок. Помимо бензиновых и дизельных ДВС и электромоторов, X5 выйдет на рынок как гибрид, а в 2028-м получит товарную модификацию на топливных элементах.
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