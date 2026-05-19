BMW намекнул на новый M3: возможно, он получит V8

Франциск ван Мил заявил в сопроводительной подписи, что жёлтые «галочки» ходовых огней гибридного прототипа — часть гоночной ДНК бренда BMW, и настало время выпустить их на улицы. Это недвусмысленный намёк на скорое появление аналогичных элементов на дорожных спорткарах концерна. Затемнённый силуэт, включённый в тизер, может давать представление об облике будущего M3 и его светотехнике, которая состоит не только из жёлтых огней, но и из двух вертикально расположенных «пикселей». Необычные огни, соответственно, будут перекликаться своей формой с «галочками» машин из линейки Neue Klasse и появятся на всех версиях «эмки», включая базовые.