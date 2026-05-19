BMW намекнул на новый M3: возможно, он получит V8

Глава М-подразделения BMW Франциск ван Мил опубликовал в соцсетях необычный тизер, включающий в себя изображение лемановского прототипа M Hybrid V8 и силуэт некоей будущей дорожной новинки. Издание CarBuzz предположило, что это первый намёк на новое поколение седана M3, который получит не только новую светотехнику в гоночном стиле, но и, возможно, восьмицилиндровый двигатель — впервые с поколения E90.
- Франциск ван Мил заявил в сопроводительной подписи, что жёлтые «галочки» ходовых огней гибридного прототипа — часть гоночной ДНК бренда BMW, и настало время выпустить их на улицы. Это недвусмысленный намёк на скорое появление аналогичных элементов на дорожных спорткарах концерна. Затемнённый силуэт, включённый в тизер, может давать представление об облике будущего M3 и его светотехнике, которая состоит не только из жёлтых огней, но и из двух вертикально расположенных «пикселей». Необычные огни, соответственно, будут перекликаться своей формой с «галочками» машин из линейки Neue Klasse и появятся на всех версиях «эмки», включая базовые.
- По версии издания, BMW M Hybrid V8 появился на тизере вместе с будущей дорожной моделью неслучайно. В состав его силовой установки входит 4,0-литровый V8, генерирующий около 640 сил, и это может быть завуалированным анонсом перехода BMW M3 с рядных «шестёрок» на восьмицилиндровый агрегат. В противном случае в тизере задействовали бы другой болид — например, M4 GT3 Evo. Кроме того, издание уточняет, что звучание двигателя тестового M3 следующего поколения на появлявшемся ранее видео отличалось от привычного звука «шестёрки».
- Предположительно, позаимствованный у лемановского прототипа V8 на дорожном спорткаре мог бы развивать порядка 650 сил самостоятельно и более 700 с помощью электрической надстройки. Это обеспечило бы M3 серьёзное преимущество перед конкурентами от Mercedes-Benz и Audi.
Концерн уже начал официальную процедуру прощания с седаном M3 нынешнего поколения: анонсирована лимитированная финальная модификация четырёхдверки для рынка США. В этой стране будут продавать M3 CS с дефорсированным мотором, механической коробкой и задним приводом.
