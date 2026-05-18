BMW переведёт хэтчбек 1 серии на электротягу в 2028 году

Компания BMW не планирует отказываться от самой компактной своей модели: семейство 1 серии должно сменить поколение в 2028 году. Как пишет Autocar со ссылкой на заявление главы департамента разработок BMW Йоахима Проста, параллельно будет выпущена батарейная альтернатива бензиновой пятидверке, которая станет самой доступной моделью из линейки Neue Klasse.
- Батарейный BMW 1 серии, по предварительным данным, может вернуть семейству ряд черт, присутствовавших изначально, но позже ликвидированных. В частности, переход на новую платформу позволит концерну снова выпустить трёхдверную модификацию хэтча. Кроме того, базовые версии электрокара снова станут заднеприводными, тогда как бензиновая «единичка» сохранит привод на передние колёса — ей обещана модифицированная версия нынешней платформы.
- Со временем BMW может выпустить и двухмоторную модификацию хэтча с силовой установкой от i3 мощностью около 460 сил: такой электрокар выйдет как модель от BMW M и станет самой мощной 1 серией в истории семейства.
- Дизайн обеих модификаций планируется выполнить в новой стилистике Neue Klasse, хотя уже заявлено, что новинки будут отличаться внешне как друг от друга, так и от уже существующих моделей. Ожидаемая начальная стоимость электрокара — порядка 35 тысяч евро, то есть заметно дешевле BMW i3. Добиваться этого будут в том числе за счёт упрощения конструкции и установки менее ёмких тяговых аккумуляторов.
Audi также планирует выпустить относительно бюджетный электромобиль: уже подтверждено, что для него возродят обозначение A2. Однако он появится заметно раньше батарейного BMW 1 серии, так как дебютный показ этой новинки запланирован на осень нынешнего года.
