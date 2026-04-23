BMW представил в Пекине удлинённые электрокары i3 и iX3

Концерн BMW показал в рамках Пекинского автосалона предназначенные для китайского рынка модификации седана i3 и кроссовера iX3. Их основное отличие — увеличенное по сравнению с европейскими электрокарами расстояние между осями, но такие «тройки» также получат доработанный интерьер и локализованный софт. Продажи седана и кроссовера в КНР стартуют в IV квартале.
- В обоих случаях колёсная база электрокаров превысила три метра. Набор силовых установок для iX3 и i3 заявлен тот же, что и в остальном мире, но если для Европы моно- и полноприводные версии кроссовера анонсировались с разницей в несколько месяцев, то В КНР их показали одновременно. У iX3 будут модификации с двумя моторами на 469 л.с. и 645 Нм и с одним на задней оси, развивающим 315 сил и 500 Нм.
- Седану BMW i3 пока положена только двухмоторная. В обоих случаях электрокарам обещан запас хода более 900 километров (в перспективе более тысячи), но увеличение по сравнению с европейскими показателями объясняется спецификой локального цикла измерений.
- Операционную систему китайских электромобилей дополнили голосовым помощником на базе ИИ от Alibaba и DeepSeek, а также снабдили поддержкой цифровой экосистемы Huawei с возможностью бесшовной интеграции устройств. В разработке комплекса водительских ассистентов на базе лидара, адаптированного для китайских условий, участвовал местный стартап Momenta.
- Сообщается также, что кроссоверу для китайского рынка доработали задний диван, увеличив на 20 миллиметров высоту и на 40 миллиметров длину подушек. Переднее кресло снабдили популярной на местном рынке откидной подставкой для ног. Седану i3 изменили дверные ручки.
Компания Mercedes-Benz также планирует вывести на китайский рынок удлинённый электрокроссовер. В ближайшее время состоится премьера нового GLC, который, по предварительным данным, окажется не только крупнее, но и мощнее BMW iX3.
