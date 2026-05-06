BMW потратил на сборку миллиона электрокаров 2 года вместо 11

Концерн BMW объявил о выпуске двухмиллионного по счёту серийного электрокара. Им стал BMW i5 в исполнении M60. Концерн значительно нарастил и скорость, и объёмы производства батарейных машин, так как на сборку первого миллиона таких автомобилей у BMW ушло 11 лет: первый полноценный товарный электрокар баварцы собрали ещё в 2013-м.
- Юбилейная «пятёрка» отправится не в музей, а к частному владельцу: седан выпущен для покупателя из Испании. Собрали его на предприятии в Дингольфинге, где выпуск электрокаров наладили в 2021 году. Сейчас здесь производятся кроссоверы iX, а также седаны i5 и i7. По итогам прошлого года более четверти всех BMW, собранных на этой площадке, были электрическими.
- При этом BMW по темпам роста производства и продаж электрокаров уступает коллегам из массового рыночного сегмента. Фирма Volkswagen в феврале нынешнего года объявила об аналогичном достижении, при этом VW, также начавший массовый выпуск электромобилей в 2013-м, потратил на сборку второго миллиона батарейных машин около 10 месяцев.
- Издание Carscoops предполагает, что в будущем темпы роста BMW замедлятся, так как глобальный спрос на электрокары традиционных брендов снижается. С другой стороны, баварский концерн готовит массированную экспансию новых моделей — это не только семейство Neue Klasse, но и, к примеру, кроссовер X5, который со сменой поколений впервые получит батарейную модификацию. Расширение модельного ряда может подстегнуть спрос.
В середине апреля стало известно о некотором сокращении рыночного присутствия большого кроссовера BMW iX — его сняли с продажи в Северной Америке, где спрос на электрокар резко упал. Однако в BMW не планируют лишать США своих батарейных вседорожников: в скором времени своего рода заменой iX станет более компактный, но и более современный iX3.
