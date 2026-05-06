BMW потратил на сборку миллиона электрокаров 2 года вместо 11

Юбилейная «пятёрка» отправится не в музей, а к частному владельцу: седан выпущен для покупателя из Испании. Собрали его на предприятии в Дингольфинге, где выпуск электрокаров наладили в 2021 году. Сейчас здесь производятся кроссоверы iX, а также седаны i5 и i7. По итогам прошлого года более четверти всех BMW, собранных на этой площадке, были электрическими.