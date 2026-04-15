BMW прекращает продажи большого кроссовера iX, но пока только в одной стране

Концерн BMW выведет электрический вседорожник iX с рынка Северной Америки. Об этом пишет BMW Blog со ссылкой на полученное порталом заявление представителя фирмы. Производство iX для других регионов пока продолжится, но в BMW уже намекнули на начало замещения этой модели электрокарами новейшего проекта Neue Klasse.
- Продажи iX в США неуклонно снижались с 2023 года, а в I квартале 2026-го упали вдвое в годовом выражении. Тем не менее в BMW заявили, что как минимум на этом рынке кроссовер iX служил скорее не средством заработка, а технологической витриной, демонстрирующей инженерные возможности BMW. Сейчас эта роль отходит к семейству Neue Klasse, поэтому iX будет выведен из модельной линейки. Продажи компактного, но более технологичного iX3 стартуют здесь в ближайшие месяцы.
- Издание отмечает, что планы концерна включают применение технологий Neue Klasse на одной из версий кроссовера X5 нового поколения, который окажется ближе к iX по габаритам. Соответственно, велика вероятность, что он станет заменой нынешнего большого электрокара на других рынках. Глава концерна Оливер Ципсе уже назвал электрический X5 образцом интеграции технологий Neue Klasse в текущий модельный ряд. Премьера нового семейства должна состояться нынешним летом.
В конце апреля на автосалоне в Пекине BMW покажет ещё один электрокар — обновлённую версию седана i7. Ему также уже пообещали набор разработок от Neue Klasse, включая модернизированные тяговые батареи, поставщиком которых станет фирма Rimac.
