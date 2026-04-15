BMW прекращает продажи большого кроссовера iX, но пока только в одной стране

Продажи iX в США неуклонно снижались с 2023 года, а в I квартале 2026-го упали вдвое в годовом выражении. Тем не менее в BMW заявили, что как минимум на этом рынке кроссовер iX служил скорее не средством заработка, а технологической витриной, демонстрирующей инженерные возможности BMW. Сейчас эта роль отходит к семейству Neue Klasse, поэтому iX будет выведен из модельной линейки. Продажи компактного, но более технологичного iX3 стартуют здесь в ближайшие месяцы.