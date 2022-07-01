Компания BMW завершила производство электрокара i3

Компания BMW официально объявила о завершении выпуска модели i3, которую собирали на заводе в Лейпциге. За восемь лет производства было выпущено 250 тысяч BMW i3, что позволяет компании называть модель самым успешным компактным электрокаром в премиум-сегменте. Завершение производства BMW отметит сборкой ультралимитированной партии i3 в особом исполнении HomeRun Edition: всего будет выпущено только 10 экземпляров.
- BMW i3 продавалась в 74 странах мира. Компания утверждает, что инновационность хэтчбека стала драйвером привлечения новой аудитории: для 80% покупателей i3 в первые годы выпуска он сделался первым BMW в жизни. На момент сворачивания производства i3 оснащался 184-сильным электромотором и аккумулятором на 307 километров пробега.
- Версия HomeRun Edition будет отличаться набором эксклюзивных цветов для кузова (оттенки серого и красного), 20-дюймовыми колёсными дисками, особой отделкой интерьера и расширенным набором опций. Все 10 машин уже проданы, и в ознаменование завершения производства модели их покупателям организовали экскурсию на завод в Лейпциг: владельцы смогли наблюдать за сборкой своих электрокаров.
- Освободившееся на конвейере место займёт кроссовер MINI Countryman нового поколения, у которого также будет электрическая модификация. Его сборка стартует в следующем году, а до того момента в Лейпциге планируют наращивать выпуск электрических компонентов для батарейных BMW.
Причины завершения производства i3 компания BMW не уточняет. Однако ранее сообщалось, что сборку модели прекратили досрочно: электрокар хотели выпускать до 2024 года. Источники связывали такое решение с дороговизной производства i3, которая, в свою очередь, обусловлена низким уровнем унификации хэтча с другими моделями. Между тем в Китае уже появился свой новый i3 — это электроседан из семейства 3 серии.
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