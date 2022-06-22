Представлен первый в истории универсал BMW M3: 510 сил и багажник до 1510 литров

Компания BMW в преддверии «живого» дебюта новинки в Гудвуде представила первый в истории серийный универсал M3. BMW M3 Touring выйдет на рынок только в исполнении Competition с 510-сильной «шестёркой», при этом получит режим дрифта и обновлённый интерьер. Основным отличием от седана станет увеличенное грузовое пространство: в багажник суперуниверсала поместятся от 500 до 1510 литров поклажи. Заказы на новинку начнут принимать в сентябре, цены пока не названы.