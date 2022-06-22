Представлен первый в истории универсал BMW M3: 510 сил и багажник до 1510 литров

Компания BMW в преддверии «живого» дебюта новинки в Гудвуде представила первый в истории серийный универсал M3. BMW M3 Touring выйдет на рынок только в исполнении Competition с 510-сильной «шестёркой», при этом получит режим дрифта и обновлённый интерьер. Основным отличием от седана станет увеличенное грузовое пространство: в багажник суперуниверсала поместятся от 500 до 1510 литров поклажи. Заказы на новинку начнут принимать в сентябре, цены пока не названы.
- Универсал сохранил основные внешние отличия М-семейства от стандартных BMW 3 серии. Это массивные бамперы, расширенные колёсные арки, воздухозаборники в передних крыльях и развитый диффузор с четырьмя патрубками выхлопной системы. Крышка багажника получила крупный спойлер, а задние стойки — динамичный наклон.
- Для универсала предложат колёсные диски до 20 дюймов и аэродинамические детали из карбона. Окраска крыши в цвет кузова стала дополнительной опцией: по умолчанию она будет чёрной вне зависимости от выбранного основного оттенка.
- Примечательно, что габариты универсала по сравнению с соплатформенным седаном практически не изменились: M3 Touring сохранила ту же длину, ширину и размеры колёсной базы. Универсал стал на 3 миллиметра выше (до 1436 миллиметров), при этом 2 из них пришлись на увеличенный до 122 миллиметров дорожный просвет.
- BMW M3 Touring стала первой «эмкой», которая получила обновлённый интерьер, дебютировавший на рестайлинговой 3 серии. Основное изменение — водительский «цифровой кокпит», составленный из двух дисплеев на 12,3 и 14,9 дюйма. Медиасистему снабдили специфическим М-интерфейсом и особыми режимами работы — например, возможностью отображать данные о состоянии основных систем автомобиля или телеметрию.
- По умолчанию универсал будет оснащаться спортивными креслами с отделкой кожей мерино, за доплату доступны кресла M Carbon. Благодаря карбоновому каркасу они на 9,6 килограмма легче стандартных. Спинка заднего дивана делится в пропорции 40:20:40, дверь багажника получила отдельно открывающееся стекло и сервопривод.
- Рядный шестицилиндровый мотор 3.0 развивает 510 л.с. и 650 Нм крутящего момента. Работает он с 8-диапазонным «автоматом» и системой полного привода, которая получила три преднастройки. Передачу тяги на переднюю ось можно отключить полностью: в этом случае универсал станет заднеприводным, но лишится системы стабилизации.
- До 100 км/ч универсал может разогнаться за 3,6 секунды (на 0,1 секунды медленнее седана), разгон до 200 км/ч займёт 12,9 секунды. Максимальная скорость BMW M3 Touring составляет 250 км/ч, однако установка опционального пакета M Driver сдвинет ограничитель на 280 км/ч.
- Кузов универсала получил дополнительные распорки в районе днища для сохранения должного уровня жёсткости. В базовое оснащение BMW M3 Touring войдёт адаптивная подвеска с электронноуправляемыми амортизаторами. Комплекс ездовой электроники может работать в одном из трёх режимов — Road, Sport и Track. Кроме того, двумя преднастройками располагает тормозная система, ещё десять пресетов с разной степенью чувствительности доступны для трекшн-контроля в заднеприводном режиме.
- Сборка BMW M3 Touring стартует в ноябре, выпускать универсал будут на одном конвейере с седаном в Мюнхене. Вживую новинку покажут 23 июня на Фестивале скорости в Гудвуде. Ожидается, что основными конкурентами M3 Touring станут Audi RS4 Avant и Mercedes-AMG С 63 Estate.
Ещё один спорткар из этого же семейства, который BMW готовит к премьере, — это трековая версия BMW M4, подготовленная для гонок GT4. Это купе помимо сугубо гоночных доработок отличается ещё и форсированным до 550 л.с. двигателем.
Ну как, удалось баварцам?
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