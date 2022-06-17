BMW M3 Touring стал быстрейшим универсалом Нюрбургринга ещё до премьеры

Подразделение BMW M опубликовало видеоотчёт о последнем этапе испытаний универсала M3 перед его премьерой: спорткар в камуфляже проехал зачётный круг по культовому Нюрбургрингу. Тест-пилот компании Йорг Вайдингер смог преодолеть трассу за 7 минут и 35,06 секунды. BMW назвала это рекордом среди серийных универсалов.
Ранее титул производителя самого быстрого серийного универсала на Нюрбургринге принадлежал прямым конкурентам BMW. В 2017 году на трековых тестах немецкого издания Sport Auto пятидверный Mercedes-AMG E63 S преодолел 20‑километровый трек за 7 минут и 45,19 секунды. Эта модель тогда оснащалась 612-сильным турбированным V8 объёмом 4,0 литра.
- Какой именно силовой агрегат получит BMW M3 Touring, пока официально не сообщается. По предварительным данным, универсал выйдет на рынок только в исполнении Competition, которое подразумевает 510-сильную трёхлитровую «шестёрку», восьмидиапазонный «автомат» и систему полного привода. Седан BMW M3 с таким силовым агрегатом тратит на ускорение до 100 км/ч 3,5 секунды при ограничении на отметке 250 км/ч максимальной скорости. За доплату ограничитель можно сдвинуть на 290 км/ч.
- С показанным временем BMW M3 Touring оказался быстрее таких суперкаров, как, к примеру, Lamborghini Gallardo LP 570‑4 Superleggera и Ferrari 430 Scuderia, а также обошёл Tesla Model S Plaid, которой сейчас принадлежит титул рекордсмена среди серийных электрокаров.
Официальный дебют BMW M3 Touring состоится в рамках Фестиваля скорости в Гудвуде 23 июня. Помимо новинки компания BMW планирует продемонстрировать здесь ещё и большую подборку классических машин, как гражданских, так и трековых.