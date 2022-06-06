Компания BMW показала, как изготавливают кузова для универсала M3

Линия сварки кузовов BMW M3 Touring высокоавтоматизирована: здесь задействованы 1200 роботов. Сам кузов универсала состоит из 400 отдельных компонентов, которые скрепляются между собой в 6 тысячах точек. Однако некоторые детали кузова, в первую очередь внешние панели, фиксируются на элементах силовой структуры вручную. Этот участок содержит пост проверки геометрии собранного кузова, где его изучают по 1700 параметрам. Кроме того, отдельные характеристики контролируются и уточняются в процессе сборки.