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Компания BMW показала, как тестировали прототип суперуниверсала M3 Touring

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Дмитрий Елизаров

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Компания BMW опубликовала видеорассказ о процессе испытания будущей новинки — M3 в кузове универсал — на обычных дорогах. Одним из прототипов, на которых изучались будущие технологические решения, стала обычная пятидверка 3 серии: её специально ради этого превратили в M3.

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  • Стандартный универсал лишили подвески, двигателя и трансмиссии, установив взамен силовой агрегат от BMW M3 вместе с системой полного привода и доработав ходовую часть в районе обеих подвесок. Последнее привело к расширению колёсных арок, где появились колёса от M3 с карбон-керамическими тормозами, а на крышке багажника установили спойлер, сделанный специально для универсала.
  • По словам представителей BMW, одна из основных целей разработки — обеспечить универсал динамикой и управляемостью, как минимум сопоставимыми с характеристиками седана. Поэтому для M3 Touring создают принципиально новый набор демпфирующих элементов подвески и стабилизаторов поперечной устойчивости. Кроме того, этот прототип использовался для тестов решений по повышению жёсткости кузова — характеристики стандартного универсала были признаны недостаточными.
  • Наконец, прототип снабдили заново откалиброванными системами стабилизации, в настройках которых учитываются возросшая масса и новый тип кузова.
  • По мнению инженеров BMW, будущая новинка должна вести себя как полагается в любых условиях эксплуатации — даже если она находится на обычной дороге, при этом в салоне присутствуют все пассажиры, а багажник заполнен. Поэтому для универсала, к примеру, скрупулёзно подбирали жёсткость пружин, тестируя разные варианты. Испытания шли как на рядовых немецких дорогах невысокого качества, так и на трассе Нюрбургринг — это позволило тщательнее настроить работу ездовой электроники в разных режимах, от Comfort до Sport Plus.

Ранее компания также на видео продемонстрировала ключевые отличия в дизайне будущей новинки от стандартного седана M3. При этом дата дебюта суперуниверсала до сих пор официально не объявлена. Ожидается, что он появится на рынке только в исполнении Competition, то есть укомплектованным 510-сильной рядной «шестёркой».

Как считаете, действительно нужно так возиться с настройками подвески?

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