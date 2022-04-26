Компания BMW показала, как тестировали прототип суперуниверсала M3 Touring

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Заряженный универсал BMW M3 Touring рассекретили на патентах
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Компания BMW опубликовала видеорассказ о процессе испытания будущей новинки — M3 в кузове универсал — на обычных дорогах. Одним из прототипов, на которых изучались будущие технологические решения, стала обычная пятидверка 3 серии: её специально ради этого превратили в M3.
Ранее компания также на видео продемонстрировала ключевые отличия в дизайне будущей новинки от стандартного седана M3. При этом дата дебюта суперуниверсала до сих пор официально не объявлена. Ожидается, что он появится на рынке только в исполнении Competition, то есть укомплектованным 510-сильной рядной «шестёркой».