Электрокроссовер BMW iX1 представлен официально: 313 сил и год бесплатной зарядки

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Компания BMW рассекретила свою первую чисто электрическую компактную модель — iX1. Кроссовер поступит в продажу в Европе следом за новым X1, запуск которого запланирован на октябрь. В качестве бонуса будущие владельцы электровседорожника получают годовой бесплатный доступ к европейской сети зарядных станций Ionity.
Выпуск электрокроссовера BMW iX1 наладят вместе с бензиновыми, дизельными и гибридными версиями X1 на конвейере завода в Регенсбурге. Баварцы перестроили его сборочные линии таким образом, чтобы их можно было гибко подстраивать под разные типы машин. Здесь же станут производить и аккумуляторы для электрокаров.
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