Электрокроссовер BMW iX1 представлен официально: 313 сил и год бесплатной зарядки

В силу специфики силовой установки у BMW iX1 отличается шумоизоляция. Звуковое сопровождение для электрического и гибридного «икс-первого» разработал известный композитор Ханс Циммер.

По части оснащения iX1 ни в чём не обделён по сравнению с кроссоверами с ДВС. Из нюансов комплектации следует отметить литые диски особого дизайна, снижающие завихрения воздуха, и уже включённую по умолчанию адаптивную М-подвеску.

Выпуск электрокроссовера BMW iX1 наладят вместе с бензиновыми, дизельными и гибридными версиями X1 на конвейере завода в Регенсбурге. Баварцы перестроили его сборочные линии таким образом, чтобы их можно было гибко подстраивать под разные типы машин. Здесь же станут производить и аккумуляторы для электрокаров.