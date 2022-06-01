BMW X1 третьего поколения: изогнутый экран и много силовых установок

Компания BMW рассекретила кроссовер X1 третьего поколения, официальные снимки которого появились накануне. Новинка стала заметно крупнее по сравнению с предшествующей моделью, получила узнаваемый силуэт c оптикой в стиле недавно обновившейся 3 серии. В салоне появилась медиасистема iDrive 8, а список оборудования расширен за счёт новых водительских ассистентов.
- Новый X1 оказался на 43 миллиметра длиннее, на 23 миллиметра шире и на 43 миллиметра выше предшественника. Его габариты составляют 4500х1845х1642 миллиметра. Расстояние между осями увеличилось на 23 миллиметра — до 2692 миллиметров.
- Объём багажника увеличился с 505 до 540 литров, при этом со сложенными спинками заднего дивана его объём составит 1600 литров (это на 50 литров больше, чем у нынешней модели).
- По умолчанию X1 оснащается 17-дюймовыми колёсными дисками, топовым модификациям достанутся 18-дюймовые. За доплату кроссовер можно оборудовать дисками диаметром 19–20 дюймов.
- В интерьере появился изогнутый сдвоенный экран, состоящий из 10,7-дюймового мультимедийного дисплея и 10,2-дюймовой цифровой приборной панели. Кроме того, здесь установлены новые кресла, которые опционально заменят на спортивные. Также в салоне теперь есть специальная камера, с помощью которой владелец сможет делать фотографии и делиться ими с друзьями, а также удалённо следить за происходящим в машине в своё отсутствие в приложении My BMW.
- В базе новинка оснащается двухзонным климат-контролем, навигатором, системой предупреждения фронтальных столкновений, парковочным ассистентом и акустической системой с 6 динамиками. Опционально доступны премиальная акустика Harman Kardon с 12 динамиками, панорамная крыша и амбиентная подсветка.
- В моторную гамму кроссовера входят гибридные силовые установки на базе двухлитрового бензинового двигателя или дизеля объёмом 1,5 литра. В первом случае отдача составляет 326 л.с. и 477 Нм, во втором — 245 сил и те же 477 Нм. Разгон до 100 км/ч занимает у таких машин 5,7 и 6,8 секунды соответственно, а запас хода на электротяге варьируется от 78 до 89 километров.
- Помимо этого, X1 предложат с ДВС. Бензиновая версия sDrive18i выдаёт 136 сил, снятые с «турботройки» 1.5. Исполнение xDrive23i располагает мощностью в 218 сил. Два дизельных «икс-первых» используют моторы 2.0 и выдают 150 и 211 л.с. Оба старших мотора дополнены микрогибридной надстройкой с 48‑вольтовым стартёр-генератором и полным приводом. Сочетаются все агрегаты с семиступенчатой роботизированной коробкой передач.
- Новый BMW X1 поступит в продажу в Германии в октябре по цене от 47 550 евро.
Вместе с новым поколением X1 баварский концерн рассекретил и свою первую чисто электрическую компактную модель, которой стал вседорожник iX1. Он будет доступен в единственном полноприводном исполнении xDrive30 с двумя электромоторами с суммарной отдачей 313 лошадиных сил. iX1 набирает сотню за 5,7 секунды, его максимальная скорость ограничена на отметке 180 км/ч. Запас хода машины составляет 438 километров. В качестве бонуса покупатели электрокроссовера получат бесплатный доступ к европейской сети зарядных станций Ionity сроком на год.
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