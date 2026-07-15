Однако потенциальному покупателю стоит её решить — учитывая тот факт, что, по информации последнего владельца, двигатель S8 выдаёт 708 л.с. против стандартных 540, а ранее заявлялась и большая мощность. И если пробег действительно скручен с заявленных сейчас 210 000 км, состояние мотора, турбин, коробки передач может оказаться далеко не идеальным.

Впрочем, пока мы готовили этот материал, автомобиль либо сняли с продажи, либо продали. Остаётся надеяться, что покупатель сделал осознанный выбор, рискнув приобрести восстановленный после серьёзного ДТП автомобиль. Причём, если сравнить его сегодняшнюю цену и расчётную стоимость ремонта 6 лет назад, можно предположить, что делали его по «обходным» технологиям.

Нам же остаётся предложить посмотреть другие варианты Audi S8 разных поколений. И помнить, что максимально глубокая диагностика основных агрегатов перед покупкой строго обязательна — как и изучение такого ценного источника информации, как Отчёт Авто.ру.