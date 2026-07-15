В рубрику «Не бит, не крашен» обычно попадают автомобили, продавцы которых стремятся скрыть их недостатки и тёмные страницы биографии. Причём некоторые делают это даже артистично. Например, хозяйка машины, о которой сегодня пойдёт речь, оказалась особенно изобретательной, чтобы не отвечать на вопросы технического характера и по истории автомобиля. Понять её можно, потому что недостатков у этой «Ауди» — целая коллекция.
Итак, в продаже Audi S8 — мечта многих любителей быстрых машин. Экземпляр 2013 года выпуска принадлежит к третьему поколению, и таких в стране продаётся совсем немного. Четырёхлитровый V8 с двойным наддувом, 520 л.с., «автомат» и полный привод позволяют седану разгоняться до 100 км/ч за 4,2 секунды. Впрочем, некоторым владельцам этого мало, после чего начинается тюнинг.
В описании от продавца нет ничего, что хотелось бы знать покупателю дорогой и мощной модели, кроме самого факта форсировки мотора. Зато есть попытки пошутить: «У нас с мужем было две машины, сейчас осталось только две машины». В общем, заглядываем в Отчёт Авто.ру и изучаем Audi сами.
Первые шесть лет автомобиль был в одних руках и, на первый взгляд, вёл вполне спокойную жизнь. Проехал около 100 000 км, попал в одно мелкое ДТП, оформленное по европротоколу, и в октябре 2019 года сменил владельца. В этом периоде истории S8 есть только одно «но» — 12 (!) страховых расчётов стоимости ремонта.
Суммы ущерба — до полумиллиона рублей, хотя в списках на замену деталей немного. В основном там фары, двери — то справа, то слева, кое-где упоминаются капот, решётка радиатора, крыло. Однако реальные выплаты первому владельцу в отчёте не зафиксированы.
Настоящие неприятности автомобиля начались со вторым владельцем.
Спустя пару месяцев после покупки он попадал в аварию с четырьмя машинами, ещё через 3 месяца наехал на стоящее ТС. И если в первом случае все отметки повреждений на схеме жёлтые (то есть лёгкие), то мартовское ДТП имело для Audi более серьёзные последствия.
Водитель S8 был признан виновным, пострадавшим выплатили в общей сложности более 500 тысяч рублей, а саму Audi списали в «тотал». Годные остатки седана выставили на аукцион. Вот как это тогда выглядело.
В отчёте есть предварительный длиннющий расчёт стоимости ремонта на 1 700 000 рублей, но страховая компания в итоге выплатила владельцу около 2,5 миллиона рублей.
Однако машину не разобрали на «годные остатки». Через полгода (в декабре 2020-го) у неё вновь появился хозяин. Впрочем, у него Audi надолго не задержалась. Через год с небольшим восстановленный S8 снова сменил владельца, который увлечённо занялся его тюнингом. Об этом мы узнали, когда он тоже решил продать машину — довольно быстро, всего через полгода, несмотря на восторженное описание в объявлении.
В 2023-м Audi S8 купила автор текущего размещения, «фанат быстрых, крутых и необычных тачек». С тех пор она успела насобирать 52 штрафа на общую сумму больше 50 000 рублей — в основном за превышение скорости. Впрочем, все они оплачены, тут претензий нет.
Одновременно с перепродажами седана происходила чехарда с показаниями его одометра — они то взлетали далеко за 200 000 км, то падали ниже 100 тысяч. Понять, сколько же на самом деле проехала машина, — задача со звёздочкой.
Однако потенциальному покупателю стоит её решить — учитывая тот факт, что, по информации последнего владельца, двигатель S8 выдаёт 708 л.с. против стандартных 540, а ранее заявлялась и большая мощность. И если пробег действительно скручен с заявленных сейчас 210 000 км, состояние мотора, турбин, коробки передач может оказаться далеко не идеальным.
Впрочем, пока мы готовили этот материал, автомобиль либо сняли с продажи, либо продали. Остаётся надеяться, что покупатель сделал осознанный выбор, рискнув приобрести восстановленный после серьёзного ДТП автомобиль. Причём, если сравнить его сегодняшнюю цену и расчётную стоимость ремонта 6 лет назад, можно предположить, что делали его по «обходным» технологиям.
Нам же остаётся предложить посмотреть другие варианты Audi S8 разных поколений. И помнить, что максимально глубокая диагностика основных агрегатов перед покупкой строго обязательна — как и изучение такого ценного источника информации, как Отчёт Авто.ру.
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