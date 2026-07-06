Закон, позволяющий аннулировать водительское удостоверение из-за болезней, Госдума приняла ещё в июне 2025 года, а в июле его подписал президент. До марта 2027 года идёт переходный период: ведомства и клиники настраивают обмен данными, чтобы к марту сведения о медицинских противопоказаниях к вождению отображались в базах ГАИ.

По мнению властей, сейчас некоторые водители, столкнувшись с заболеванием, несовместимым с вождением (например, эпилепсия), продолжают ездить на машине до замены прав. Новые правила аннулирования водительского удостоверения призваны закрыть лазейку для таких случаев — система будет работать в режиме реального времени. Кроме того, нововведение должно повысить безопасность дорожного движения, так как часть аварий происходит из-за того, что состояние здоровья водителя ухудшилось, а этот факт вовремя не учли. Правила позволят оперативно реагировать на потенциальные риски.

Механизм исполнения прост: если при обращении к врачу (на диспансеризации, профилактическом осмотре или обычном приёме в поликлинике) у водителя выявят заболевания из утверждённого перечня противопоказаний, клиника сформирует электронное заключение с усиленной подписью. Данные автоматически попадут в единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ), а оттуда — в МВД.

После этого водитель получит официальное уведомление: ему нужно будет пройти внеочередное медосвидетельствование. На это даётся ровно три месяца — в течение этого срока права остаются действующими.

Дальше возможны два сценария. Если водитель пройдёт медосвидетельствование и противопоказания не подтвердятся — права сохраняются. Если противопоказания подтверждаются или водитель не явится на комиссию в отведённый срок — права аннулируются автоматически. Никакого отдельного решения суда или личного заявления водителя не требуется.

Восстановить право управления автомобилем можно будет только после нового медосвидетельствования, которое подтвердит отсутствие противопоказаний с учётом возможных медограничений.

Важно, что в систему МВД передают не сам диагноз, а факт наличия показаний к проверке.

Как рассказали Журналу Авто.ру специалисты из компании по юридическому сопровождению в медицинской сфере «Мфкэксперт», с 1 марта 2027 года меняется не состав клиник, а логика выявления противопоказаний. Сигналом становится обычное обращение за медицинской помощью.

«Если у пациента выявляют заболевание из перечня противопоказаний, медицинская организация направляет уведомление о необходимости пройти внеочередное обязательное освидетельствование и самому пациенту, и в МВД. Тот же порядок действует, если проблему выявили на плановой водительской комиссии и подтвердили дополнительным обследованием», — пояснили медицинские юристы компании.

С 1 марта 2027 года привычные бумажные бланки уйдут в прошлое. Вместо них будут выдавать QR-код и номер справки, а сведения о наличии или отсутствии противопоказаний будут фиксировать в ЕГИСЗ и заверять электронной подписью.