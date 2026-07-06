В 2027 году аннулирование водительских прав из-за состояния здоровья станет автоматизированным: данные о противопоказаниях к вождению по здоровью будут напрямую поступать из Минздрава в базу данных Госавтоинспекции. Разбираемся, как именно устроена новая система, сколько времени дадут водителю на подтверждение допуска к управлению по здоровью и к каким последствиям приведёт отказ от принудительной проверки.
Как будет работать система по аннулированию прав
Закон, позволяющий аннулировать водительское удостоверение из-за болезней, Госдума приняла ещё в июне 2025 года, а в июле его подписал президент. До марта 2027 года идёт переходный период: ведомства и клиники настраивают обмен данными, чтобы к марту сведения о медицинских противопоказаниях к вождению отображались в базах ГАИ.
По мнению властей, сейчас некоторые водители, столкнувшись с заболеванием, несовместимым с вождением (например, эпилепсия), продолжают ездить на машине до замены прав. Новые правила аннулирования водительского удостоверения призваны закрыть лазейку для таких случаев — система будет работать в режиме реального времени. Кроме того, нововведение должно повысить безопасность дорожного движения, так как часть аварий происходит из-за того, что состояние здоровья водителя ухудшилось, а этот факт вовремя не учли. Правила позволят оперативно реагировать на потенциальные риски.
Механизм исполнения прост: если при обращении к врачу (на диспансеризации, профилактическом осмотре или обычном приёме в поликлинике) у водителя выявят заболевания из утверждённого перечня противопоказаний, клиника сформирует электронное заключение с усиленной подписью. Данные автоматически попадут в единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ), а оттуда — в МВД.
После этого водитель получит официальное уведомление: ему нужно будет пройти внеочередное медосвидетельствование. На это даётся ровно три месяца — в течение этого срока права остаются действующими.
Дальше возможны два сценария. Если водитель пройдёт медосвидетельствование и противопоказания не подтвердятся — права сохраняются. Если противопоказания подтверждаются или водитель не явится на комиссию в отведённый срок — права аннулируются автоматически. Никакого отдельного решения суда или личного заявления водителя не требуется.
Восстановить право управления автомобилем можно будет только после нового медосвидетельствования, которое подтвердит отсутствие противопоказаний с учётом возможных медограничений.
Важно, что в систему МВД передают не сам диагноз, а факт наличия показаний к проверке.
Как рассказали Журналу Авто.ру специалисты из компании по юридическому сопровождению в медицинской сфере «Мфкэксперт», с 1 марта 2027 года меняется не состав клиник, а логика выявления противопоказаний. Сигналом становится обычное обращение за медицинской помощью.
«Если у пациента выявляют заболевание из перечня противопоказаний, медицинская организация направляет уведомление о необходимости пройти внеочередное обязательное освидетельствование и самому пациенту, и в МВД. Тот же порядок действует, если проблему выявили на плановой водительской комиссии и подтвердили дополнительным обследованием», — пояснили медицинские юристы компании.
С 1 марта 2027 года привычные бумажные бланки уйдут в прошлое. Вместо них будут выдавать QR-код и номер справки, а сведения о наличии или отсутствии противопоказаний будут фиксировать в ЕГИСЗ и заверять электронной подписью.
Какие заболевания станут основанием для проверки
Как отметили в «Мфкэксперт», перечень заболеваний утверждён правительством РФ (распоряжение № 892-р от 12.04.2025) и обновлён 1 сентября 2025 года. Перечень разделили на три категории: противопоказания (абсолютный запрет на управление), показания (разрешение при определённых условиях, например, вождение автомобиля с автоматической трансмиссией) и ограничения по категории транспортного средства.
В список противопоказаний входят:
- Тяжёлые психические расстройства и расстройства поведения — хронические, затяжные или с часто обостряющимися проявлениями (шизофрения, шизотипические и бредовые расстройства, расстройства настроения, расстройства личности и поведения и другие).
- Психические расстройства и расстройства поведения, связанные с употреблением психоактивных веществ, — до прекращения диспансерного наблюдения в связи со стойкой ремиссией.
- Болезни нервной системы — эпилепсия и состояния, предрасполагающие к внезапной потере сознания.
- Тяжёлые нарушения зрения (слепота одного глаза, острота ниже допустимых значений, стойкая диплопия, ограничение полей зрения, аномалии цветового зрения и другие).
- Болезни вестибулярного аппарата с синдромом головокружения — например, болезнь Меньера, лабиринтит, вестибулярный криз и другие.
- Отсутствие конечностей или их деформация, серьёзно затрудняющая движение.
- Группа общих расстройств психологического развития (синдром Аспергера и другие).
«Человек с таким диагнозом столкнётся с противопоказанием уже при прохождении медкомиссии», — отметили в ответе Журналу Авто.ру медики-юристы.
Если предписание об отстранении будет проигнорировано водителем, его смогут наказать по ст. 12.7 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством», штраф по которой составляет от 5 до 15 тысяч рублей, а автомобиль нарушителя могут отправить на штрафстоянку.
Отказаться от передачи данных нельзя только в двух случаях — при медкомиссии для прав (в том числе у психиатра‑нарколога) и при постановке на диспансерный учёт. В этих ситуациях данные автоматически попадают в единый реестр — это разрешено законом.
Как медосмотр для прав проходит сейчас
Пока обязательное медосвидетельствование проводится по приказу Минздрава России от 24.11.2021 № 1092. Его вправе делать и государственные, и частные клиники при наличии лицензии, но приём психиатра и психиатра-нарколога проходит только в государственных или муниципальных психоневрологическом и наркологическом диспансерах по месту жительства или пребывания.
Главное отличие сейчас: если заболевание выявлено при обычном визите к врачу, не связанном с водительским медосмотром, в ГАИ эти данные не передаются. А с 1 марта 2027 года само выявление заболевания из перечня станет основанием для запуска внеочередного освидетельствования.
Если водитель не согласен с результатом, он может подать жалобу в медицинскую организацию и настаивать на врачебной комиссии, а затем обжаловать решение в суде — там могут назначить независимую медицинскую экспертизу. При этом узкий специалист, например психиатр, обязан лично осмотреть пациента и вынести собственное заключение, а не просто опираться на записи участкового врача в карте.
Какие риски есть у новых правил
Руководитель рабочей группы ОНФ «За права автомобилистов» Пётр Шкуматов считает, что законопроект закроет «очевидную дыру» в правовой системе. Если водитель заболеет уже после получения прав и будет ждать десять лет медкомиссии, ситуация с его здоровьем может сильно ухудшиться. Автоматическое обновление медицинских данных в системе снизит количество аварий, произошедших из-за ухудшения зрения, обмороков или приступов внезапной эпилепсии.
К тому же в списке противопоказаний представлены действительно серьёзные диагнозы, а вернуть права можно будет после прохождения лечения.
Однако, по мнению вице-президента Национального автомобильного союза Антона Шапарина, у нововведения есть риски. Человек, который пришёл в клинику на осмотр, может получить ложный диагноз, из-за чего ему придётся доказывать свою правоту и проходить процедуру заново либо искать иные пути обхода новых правил. Тогда водители будут обращаться только в частные клиники, и мы «наоборот, увидим ухудшение ситуации с ранним выявлением серьёзных заболеваний, а возможно, даже рост смертности».
Многих экспертов отрасли также беспокоит проблема разглашения медицинской тайны. Но, по словам юристов из медсферы, в законе этого нет. При обычном обращении за медицинской помощью пациент сохраняет контроль над своими сведениями. В согласии на обработку персональных данных можно отказаться от их передачи в ЕГИСЗ. На практике большинство частных клиник такие данные и не передают, хотя подключиться к системе обязаны.
«То есть визит в коммерческую клинику, например, за психологической помощью, не означает, что информация автоматически окажется в системе», — пояснили специалисты.