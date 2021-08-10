Что делать, если попал в ДТП во дворе

Как правильно всё оформить при ДТП во дворе

В идеальном мире виновные не уезжают с места ДТП. Если у вас именно такой случай, место действия не должно смущать: поступать при любом ДТП нужно так, как велит закон. Об этом мы писали в специальной статье. ДТП без пострадавших и с ущербом до 400 000 рублей оформляйте по евро­протоколу и, если это возможно, пользуйтесь специальным приложением. Когда в ДТП кто-то пострадал, обязательно вызывайте ГИБДД и следуйте всем положенным в данном случае процедурам. Но идеальные ситуации случаются редко, поэтому важно не совершить ошибок, которые могут вам навредить.

Не договаривайтесь. Царапины на кузове мелкие, и на работу не хочется опаздывать — и вот вы уже подумываете, не стоит ли договориться со вторым участником, чтобы разъехаться миром, без звонка в страховую и не дожидаясь ГИБДД.

Не делайте так. И неважно — виновный ли вы или потерпевший. «Договориться» — значит дать возможность второму участнику обвинить вас в том, что вы покинули место ДТП. По такому обвинению легко лишиться прав на полтора года, а то и получить арест на 15 суток.

Даже составление расписки не гарантия от последующих претензий: второй участник запросто может начать позже утверждать, что написал её под давлением.

Не платите на месте. Требование якобы пострадавшей стороны получить небольшую сумму на месте выглядит как разумное решение. И с бытовой точки зрения его можно понять. Но всегда помните о том, что любая попытка избежать офици­ального оформления аварии — это лукавство, которое рискует оказаться попыткой мошенни­чества или авто­подставы. А с ним можно бороться, только апеллируя к закону. То есть вызвав ГИБДД или официально оформив аварию.

В любом случае, даже согласившись заплатить за ущерб наличными на месте, вы не обезопасите себя от обвинения в том, что оставили место ДТП — второму участнику ничто не помешает обвинить вас в этом. Поэтому, если второму водителю так нужны деньги на ремонт, то пусть вместе с вами оформляет ДТП по европротоколу или ждёт прибытия инспектора.

Не уезжайте. Было темно, вокруг никого и, кажется, только вы знаете, что задели чужую машину в мало­знакомом дворе. Велико желание сделать вид, что ничего не произошло, и уехать. В таких ситуациях помните, что ваша машина рискует оказаться в розыске уже через пару часов, а вас самого запросто могут лишить прав и даже арестовать.

Тут стоит прислушаться к голосу совести и остаться на месте. Позвоните в страховую и свяжитесь c ГИБДД. Они прибудут на место происшествия, попросят написать объяснение и сделают копию полиса ОСАГО. И даже если найти владельца пострадавшей машины не удастся сразу, вас уже никто не обвинит в том, что вы покинули место аварии.

Не мешайте проезду. Дворовые аварии очень часто пере­гораживают проезд для других авто­мобилей, водители которых могут торопиться — и не будут рады, что вы решили оформить ДТП по всей форме. Помните, пункт 2.6.1 Правил дорожного движения не запрещает вам убрать машину с места аварии. Но сделать это можно лишь при условии, что никто не пострадал, а участники предвари­тельно зафиксировали на фото, видео или иным способом положение машин в момент столкно­вения и подроб­ности повреждений. Хорошо ещё и зарисовать положение авто­мобилей, участво­вавших в аварии. А потом можно и переставить машину.