Что делать, если попал в ДТП во дворе

Выйти из дома и обнаружить на своей машине свежие царапины — обычная история для жителей многоэтажек. Легко и самому ошибиться в узеньком придомовом проезде или на клочке асфальта, забитом припаркованными автомобилями, и даже не заметить касания и проехать дальше. Или стать жертвой чужой невнимательности. Но если описывать эту ситуацию в терминах законодательства, перед нами самое настоящее ДТП, один из участников которого покинул место аварии. Рассказываем, как правильно действовать, если с вами случилась подобная неприятность.
Может ли столкновение во дворе считаться ДТП
Любое происшествие, которое случилось во время движения автомобиля по проезжей части и которое стало причиной материального урона, травм или даже смерти — это самое настоящее ДТП. Не имеет значения, ехал автомобиль по парковке, междомовому проезду или по двору. Все эти места подпадают под определение прилегающей к дороге территории, а движение по ним регламентируется Правилами дорожного движения.
Поэтому и столкновение во дворе с другой машиной, велосипедистом или пешеходом нужно оформлять как дорожную аварию: в первом случае по европротоколу, в двух других — вызывать ГИБДД.
Под определение ДТП не подходят только случаи, когда ущерб машине нанесён не в процессе движения. Падение глыб льда, деревьев или самолёта на припаркованную машину, а равно и неаккуратность с ней дворника с лопатой, соседского кота с когтями — уже не ДТП. Ведь пострадала только одна машина, и она в момент события никуда не ехала.
Кого вызывать: участкового или инспектора ГИБДД
Представьте, что вы вышли утром к автомобилю, а на нём свежие повреждения с той стороны, где в вашем дворе расположена проезжая часть. Вам кажется, что с большой долей вероятности их оставила машина, мотоцикл или иной транспорт, который проезжал мимо. То есть виновный находился в движении в момент ДТП и покинул место происшествия. Рассуждения вроде бы логичные, и вы, как и положено, звоните сначала в свою страховую компанию. Затем набираете 112 и просите приехать сотрудника ГИБДД, чтобы зафиксировать аварию. Но в ответ — тоже с большой вероятностью — к вам прибудет обычный наряд полиции, который в итоге вообще не станет оформлять случившееся как ДТП.
И в этом нет никакого умысла правоохранителей — они строго следуют логике закона. Ведь, в отличие от обычной дороги, во дворе нельзя исключать, что машину поцарапали каким-то другим способом. И всё, с чем придётся иметь дело правоохранителям, это ваш припаркованный автомобиль, которому — при невыясненных пока обстоятельствах — неизвестными лицами были нанесены некоторые повреждения. Материальный ущерб налицо, но такими случаями занимается обычная, а не дорожная полиция.
Когда нужно настаивать на оформлении ДТП
Например, если вы застали момент отъезда виновника, заметили марку и модель его машины или записали её номер. Возможно, вину другого автомобиля смогут подтвердить свидетели. Или момент аварии зафиксировали камеры наружного наблюдения или видеорегистраторы соседних машин.
Если же виновник успел скрыться до вашего появления, то посмотрите — не остались ли на других автомобилях во дворе свежие повреждения и нет ли рядом остатков краски, осколков фар или деталей бампера. Обязательно сфотографируйте следы протектора в драматической близости от вашего автомобиля и вообще всё, что, по вашему мнению, указывает на то, что повреждения нанесены другим автомобилем.
Потому что всё перечисленное выше даёт вам основание утверждать, что произошло именно ДТП. Если вам удалось обзавестись такой информацией по горячим следам, то заходите на сайт гибдд.рф, на его главной странице указан телефон дежурной части вашего региона. Звоните по нему и описывайте ситуацию, упирая на то, что о втором участнике кое-что известно, хотя сам он и скрылся.
На что влияет разница в оформлении происшествия
На первый взгляд, различие не слишком значимо: и полиция, и ГИБДД — это правоохранительные органы, части одного министерства. Так есть ли разница, кто именно приедет оформлять аварию? Да! Потому что это повлияет на ваши дальнейшие отношения со страховой компанией.
В случае, если у машина застрахована по Каско, вариант оформления не играет роли — если вы застраховали машину от ущерба, своевременно сообщили о происшествии, выполнили все предписания страховой и не покидали место аварии, то получите возмещение в полном объёме. Главное, чтобы подобные риски были прописаны в вашем договоре страхования.
Но если на машину есть только полис ОСАГО, то по нему вы не сможете получить компенсацию, если ущерб был нанесён в результате, например, хулиганских действий или неаккуратности жителей двора. Для возмещения вреда вам придётся подавать соответствующий иск в суд и уже в рамках гражданского дела взыскивать с виновного расходы на ремонт. Всё потому, что полис автогражданской ответственности водителей покрывает только ущерб, причинённый во время использования автомобиля на дорогах общего пользования и на прилегающих к ним территориях. И возмещение по нему возможно, когда машина пострадала от действий другого водителя.
Даже если тот скрылся с места аварии, то, согласно закону об ОСАГО, пострадавший всё равно сможет получить деньги или осуществить ремонт за счёт страховой компании. А она потом компенсирует свои расходы, предъявив регрессный иск уехавшему виновнику аварии, когда его найдут. Но вас эти действия уже не будут касаться.
Как правильно всё оформить при ДТП во дворе
В идеальном мире виновные не уезжают с места ДТП. Если у вас именно такой случай, место действия не должно смущать: поступать при любом ДТП нужно так, как велит закон. Об этом мы писали в специальной статье. ДТП без пострадавших и с ущербом до 400 000 рублей оформляйте по европротоколу и, если это возможно, пользуйтесь специальным приложением. Когда в ДТП кто-то пострадал, обязательно вызывайте ГИБДД и следуйте всем положенным в данном случае процедурам. Но идеальные ситуации случаются редко, поэтому важно не совершить ошибок, которые могут вам навредить.
Не договаривайтесь. Царапины на кузове мелкие, и на работу не хочется опаздывать — и вот вы уже подумываете, не стоит ли договориться со вторым участником, чтобы разъехаться миром, без звонка в страховую и не дожидаясь ГИБДД.
Не делайте так. И неважно — виновный ли вы или потерпевший. «Договориться» — значит дать возможность второму участнику обвинить вас в том, что вы покинули место ДТП. По такому обвинению легко лишиться прав на полтора года, а то и получить арест на 15 суток.
Даже составление расписки не гарантия от последующих претензий: второй участник запросто может начать позже утверждать, что написал её под давлением.
Не платите на месте. Требование якобы пострадавшей стороны получить небольшую сумму на месте выглядит как разумное решение. И с бытовой точки зрения его можно понять. Но всегда помните о том, что любая попытка избежать официального оформления аварии — это лукавство, которое рискует оказаться попыткой мошенничества или автоподставы. А с ним можно бороться, только апеллируя к закону. То есть вызвав ГИБДД или официально оформив аварию.
В любом случае, даже согласившись заплатить за ущерб наличными на месте, вы не обезопасите себя от обвинения в том, что оставили место ДТП — второму участнику ничто не помешает обвинить вас в этом. Поэтому, если второму водителю так нужны деньги на ремонт, то пусть вместе с вами оформляет ДТП по европротоколу или ждёт прибытия инспектора.
Не уезжайте. Было темно, вокруг никого и, кажется, только вы знаете, что задели чужую машину в малознакомом дворе. Велико желание сделать вид, что ничего не произошло, и уехать. В таких ситуациях помните, что ваша машина рискует оказаться в розыске уже через пару часов, а вас самого запросто могут лишить прав и даже арестовать.
Тут стоит прислушаться к голосу совести и остаться на месте. Позвоните в страховую и свяжитесь c ГИБДД. Они прибудут на место происшествия, попросят написать объяснение и сделают копию полиса ОСАГО. И даже если найти владельца пострадавшей машины не удастся сразу, вас уже никто не обвинит в том, что вы покинули место аварии.
Не мешайте проезду. Дворовые аварии очень часто перегораживают проезд для других автомобилей, водители которых могут торопиться — и не будут рады, что вы решили оформить ДТП по всей форме. Помните, пункт 2.6.1 Правил дорожного движения не запрещает вам убрать машину с места аварии. Но сделать это можно лишь при условии, что никто не пострадал, а участники предварительно зафиксировали на фото, видео или иным способом положение машин в момент столкновения и подробности повреждений. Хорошо ещё и зарисовать положение автомобилей, участвовавших в аварии. А потом можно и переставить машину.
Итак, совсем коротко
– Двор — это прилегающая к дороге территория, на которой действуют те же ПДД, что и везде. Поэтому столкновение двух машин во дворе — это авария, оформлять которую нужно по тем же правилам, как и любое другое ДТП.
– Во дворе, в отличие от обычной дороги, второй участник может вовсе не заметить, что притёр чужую машину, и продолжить движение. Или же уехать намеренно, не посчитав событие за ДТП. Однако закон говорит обратное и квалифицирует такие действия как оставление места ДТП.
– Для пострадавшей стороны отъезд виновника по-английски чреват тем, что аварию могут квалифицировать как нанесение вреда имуществу, не связанное с нарушением ПДД. У полиции тут вполне убедительная логика — ведь во дворе, в отличие от дороги, источник вреда не так очевиден, а мнение владельца и вовсе бывает предвзято.
– Если вы уверены, что машину поцарапал другой транспорт, то постарайтесь найти этому доказательства: видеозаписи, свидетельства очевидцев, следы на асфальте. С ними будет проще отстоять свою правоту.
– Какой бы ничтожной ни была авария во дворе, не пренебрегайте правилами и личной ответственностью. Оформляйте аварию как положено — в противном случае вы рискуете получить проблемы с законом. И не покидайте место ДТП. Желание поскорее уехать может привести вас к неприятным последствиям, вроде лишения прав на полтора года.