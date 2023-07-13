За год число вторичных ДТП на МКАД сократилось на 20 процентов

В первой половине 2023 года на Московской кольцевой автодороге случилось 44 аварии, спровоцированные другими дорожно-транспортными происшествиями. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель снизился на 20%, пишет ТАСС со ссылкой на Центр организации дорожного движения столичного правительства.
- В ЦОДД такую динамику объясняют работой своей службы помощи. Чтобы избежать вторичных ДТП, она за последние шесть месяцев 800 раз перемещала автомобили, попавшие в аварию или сломавшиеся на МКАД.
- По словам заместителя мэра Максима Ликсутова, такая работа происходит в ежедневном режиме. Сотрудники ЦОДД выезжают на место происшествия, огораживают его, помогают водителям с заполнением европротокола, буксируют сломанные машины, а также «выручают с мелким ремонтом».
В этом феврале столичный мэр Сергей Собянин сообщал, что за последние три года число аварий со смертельным исходом на МКАД уменьшилось вдвое. По словам градоначальника, этому способствовали введение новых правил проезда грузовиков, установка комплексов фотовидеофиксации и предупреждающих о ДТП или дорожных работах интерактивных табло, а также новая модель прогнозирования и предотвращения аварий.
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Иллюстрация на обложке: Журнал Авто.ру