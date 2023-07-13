За год число вторичных ДТП на МКАД сократилось на 20 процентов

В ЦОДД такую динамику объясняют работой своей службы помощи. Чтобы избежать вторичных ДТП, она за последние шесть месяцев 800 раз перемещала автомобили, попавшие в аварию или сломавшиеся на МКАД.

По словам заместителя мэра Максима Ликсутова, такая работа происходит в ежедневном режиме. Сотрудники ЦОДД выезжают на место происшествия, огораживают его, помогают водителям с заполнением европротокола, буксируют сломанные машины, а также «выручают с мелким ремонтом».

В этом феврале столичный мэр Сергей Собянин сообщал, что за последние три года число аварий со смертельным исходом на МКАД уменьшилось вдвое. По словам градоначальника, этому способствовали введение новых правил проезда грузовиков, установка комплексов фотовидеофиксации и предупреждающих о ДТП или дорожных работах интерактивных табло, а также новая модель прогнозирования и предотвращения аварий.