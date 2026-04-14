Авто.ру расширяет проверку истории подержанных машин

Сервис Авто.ру и Национальная страховая информационная система заключили рамочное соглашение о сотрудничестве. Оно позволит использовать страховые данные при проверке автомобилей перед покупкой.
Это будет интеграция данных НСИС в сервис «Отчёты Авто.ру», который используется для проверки подержанных автомобилей. Информация в объявлениях будет дополняться и подтверждаться сведениями из страховой системы.
Пользователям Авто.ру теперь станут доступны данные:
- о количестве владельцев;
- использовании машины в такси;
- фактическом регионе эксплуатации;
- наличии ДТП и степени повреждений машины в них;
- фактах угона;
- полной утрате автомобиля при наличии полиса КАСКО.
Кроме того, в отчётах появится информация о европротоколах, суммах страховых выплат и факте их осуществления. Также можно будет проверить полный перечень оформленных полисов, коэффициент возраста и стажа водителя.
Как отметила заместитель генерального директора по стратегии и цифровой трансформации НСИС Ольга Мордкович, сотрудничество направлено на повышение безопасности и надёжности сделок на вторичном рынке.
По её словам, использование больших данных и технологий на базе искусственного интеллекта позволит сделать рынок более прозрачным и снизить риски покупки автомобиля с проблемной историей.