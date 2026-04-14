Авто.ру расширяет проверку истории подержанных машин

Это будет интеграция данных НСИС в сервис «Отчёты Авто.ру», который используется для проверки подержанных автомобилей. Информация в объявлениях будет дополняться и подтверждаться сведениями из страховой системы.

Пользователям Авто.ру теперь станут доступны данные:

о количестве владельцев;

использовании машины в такси;

фактическом регионе эксплуатации;

наличии ДТП и степени повреждений машины в них;

фактах угона;

полной утрате автомобиля при наличии полиса КАСКО.

Кроме того, в отчётах появится информация о европротоколах, суммах страховых выплат и факте их осуществления. Также можно будет проверить полный перечень оформленных полисов, коэффициент возраста и стажа водителя.