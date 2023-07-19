До конца года автомобили в России подорожают на 10 процентов, прогнозируют дилеры

Ещё до конца года цены на новые автомобили могут вырасти на 5–10%. С таким прогнозом выступил глава ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексей Подщеколдин. Рост цен он связывает с дефицитом, колебаниями валютных курсов и повышением утилизационного сбора.