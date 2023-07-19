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До конца года автомобили в России подорожают на 10 процентов, прогнозируют дилеры

НовостиДмитрий ЕлизаровКомменты

Ещё до конца года цены на новые автомобили могут вырасти на 5–10%. С таким прогнозом выступил глава ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексей Подщеколдин. Рост цен он связывает с дефицитом, колебаниями валютных курсов и повышением утилизационного сбора.

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Фото: Прагматика

  • Стандартную ёмкость российского авторынка Алексей Подщеколдин оценивает в 1,5 миллиона автомобилей. При этом по оптимистичным прогнозам в 2023 году продать удастся не более 800 тысяч. Разрыв между этими значениями формирует ажиотажный спрос, который и провоцирует повышение цен.
  • Среди других факторов — ослабление курса национальной валюты. Иностранные производители, по мнению главы РОАД, постараются компенсировать образовавшуюся разницу за счёт повышения цен. Своё влияние на стоимость новых автомобилей окажет и рост утильсбора, который повысят уже с 1 августа. Одним из выходов из ситуации, по мнению Подщеколдина, могло бы стать возобновление утилизационной программы, однако пока в правительстве об этом не говорят.

Ранее с похожим прогнозом выступали опрошенные Журналом Авто.ру представители крупных дилерских сетей. По их оценкам, начать корректировать прайс-листы производители могут уже летом, а тенденция к росту цен сохранится до конца нынешнего года.

Как считаете, подешевеют когда-нибудь автомобили обратно?

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