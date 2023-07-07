Из-за роста курса валют автомобили в России подорожают на 12 процентов, прогнозируют дилеры

тоимость

официально поставляемых автомобилей

пока не изменилась, однако при сохранении тенденции на валютном рынке уже в июле прайсы на автомобили могут быть пересмотрены на 3

–

5%. Как следствие, до конца года повышение на рынке новых автомобилей будет сохранятьс