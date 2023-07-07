Из-за роста курса валют автомобили в России подорожают на 12 процентов, прогнозируют дилеры

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Российские автомобильные дилеры ожидают повышения стоимости новых автомобилей на 12% на фоне резкого роста валютных курсов. Как заявили Журналу Авто.ру участники рынка, цены могут быть скорректированы уже в июле, а тенденция к росту сохранится до конца года. При этом некоторые бренды могут сдерживать повышение цен манипуляциями с размером маркетинговых выгод.
Основным драйвером развития бизнеса участники рынка называют китайские бренды. По последним данным, количество дилерских центров, представляющих интересы автопроизводителей из Китая, приблизилось к 1,5 тысячи — это 46% всех официальных дилерств в России.
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