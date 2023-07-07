Оставить коммент

В выходные стартуют съёмки фильма о Формуле-1 с Брэдом Питтом в главной роли

Из-за роста курса валют автомобили в России подорожают на 12 процентов, прогнозируют дилеры

НовостиДмитрий ЕлизаровКомменты

Российские автомобильные дилеры ожидают повышения стоимости новых автомобилей на 12% на фоне резкого роста валютных курсов. Как заявили Журналу Авто.ру участники рынка, цены могут быть скорректированы уже в июле, а тенденция к росту сохранится до конца года. При этом некоторые бренды могут сдерживать повышение цен манипуляциями с размером маркетинговых выгод.

Читайте нас в Telegram! Там быстро и все-все новости

Фото: ГК Автодом

  • Генеральный директор ГК «Автодом» Андрей Ольховский ожидает роста цен на автомобили в течение двух месяцев в диапазоне от 8 до 12 процентов, связывая это с их чёткой привязкой к валютным курсам.
  • Замглавы сети «Авилон» по продажам новых автомобилей Ренат Тюктеев чуть более оптимистичен в прогнозах: «Стоимость официально поставляемых автомобилей пока не изменилась, однако при сохранении тенденции на валютном рынке уже в июле прайсы на автомобили могут быть пересмотрены на 35%. Как следствие, до конца года повышение на рынке новых автомобилей будет сохраняться». По мнению Рената Тюктеева, в первую очередь ситуация на валютном рынке отразится на стоимости автомобилей, ввозимых по параллельному импорту.
  • Участники рынка отмечают и другие факторы помимо валютных курсов, которые влияют на динамику цен. К примеру, в ГК «АвтоСпецЦентр» упоминают проблемы с логистикой и финансовыми механизмами. «Постоянно усложняется процесс оплаты автомобилей между российскими юридическими лицами и европейскими поставщиками, дорожают логистические услуги. Перечисленные факторы могут стать причиной увеличения стоимости новых автомобилей к концу 2023 года», — заявил глава компании Андрей Терлюкевич.
  • Рост цен на автомобили может оказаться более плавным и протяжённым во времени, чем изменения курсов валют. Дилеры объясняют это тем, что валютные риски берут на себя дистрибьюторы, смягчающие резкие колебания. В российском офисе Chery заявили, что в качестве одного из инструментов такого смягчения используются размеры выгод по маркетинговым программам — на фоне ослабления рубля они уменьшаются. К примеру, если в июне максимальная скидка на Chery достигала 790 тысяч рублей, то в июле она снизилась до 730 тысяч.

Основным драйвером развития бизнеса участники рынка называют китайские бренды. По последним данным, количество дилерских центров, представляющих интересы автопроизводителей из Китая, приблизилось к 1,5 тысячи — это 46% всех официальных дилерств в России.

Как по-вашему, подорожают автомобили?

Комментарии

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
© 1996–2023 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение
Проект компании