Возвращение Lada Vesta и рост продаж: как закончилось первое полугодие для российского авторынка
Согласно отчёту Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в первой половине 2023 года в России продано почти 359 тысяч новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей. Этот показатель оказался на 3,1% меньше, чем в 2022 году. Однако, по данным компании ППК («Паспорт Промышленный Консалтинг»), которые опираются на статистику регистрации транспортных средств, в действительности продажи превысили отметку в 428 тысяч штук и выросли на 9,9%.
В июне, по данным АЕБ, дилеры реализовали 52,3 тысячи новых автомобилей (плюс 88,3%). ППК отчиталась о более чем 87 тысячах машин (плюс 133%). Разница, вероятно, обусловлена наличием статистике ППК данных о продажах автомобилей концерна Chery за прошедший месяц.
Ниже представлен детальный разбор итогов полугодия, основанный на данных о продажах от комитета автопроизводителей.
Про бренды
По итогам полугодия продажи лидера рынка — АвтоВАЗа — выросли на 92%, до 143,6 тысячи автомобилей. Доля Lada составила 40% в общем объёме продаж новых машин, всего же на российские бренды пришлось чуть больше половины рынка.
45% рынка заняли автомобили китайских марок. Лидером оказался Chery (47 тыс. шт.): 29% от всех «китайцев» и 47% с учётом моделей брендов EXEED (15,2 тыс. шт.) и OMODA (14,6 тыс. шт.). Автомобилей Haval (39,9 тыс. шт.) продано почти вдвое меньше, чем представителей концерна Chery (76,8 тыс. шт.). Третье место в топе китайских марок занял Geely (25,9 тыс. шт.). Спрос на машины этих марок вырос в 3–4 раза, что во много объясняется эффектом низкой базы. Среди всех китайских машин на них пришлось 88% продаж.
Рекордный рост продаж зафиксирован за маркой Great Wall: спрос подскочил в 15 раз (4,9 тыс. шт.). Это объясняется появлением на рынке свежих моделей концерна, в том числе марки Tank. Достаточно скромную на фоне других китайских брендов, но всё же неплохую для себя динамику показал GAC (435 шт.): спрос на машины этого не слишком популярного бренда за полгода вырос в 2,3 раза, а в июне — в рекордные 30 раз (214 шт.).
Среди бывших лидеров рынка сильнее всего растеряли Kia — минус 85% и всего 7 тысяч реализованных за полгода автомобилей. Меньше других прибавили УАЗ (плюс 38%) и ГАЗ (плюс 40%). Спрос на условно российские автомобили Evolute пока что не слишком высок (723 шт.), поэтому компания конкурирует лишь с GAC и «остатками» машин брендов, ушедших с российского рынка.
Топ-10 марок по итогам полугодия заняли почти 95% рынка новых автомобилей. В прошлом году, даже с учётом уже «пустеющего» рынка, на топ-10 приходилось 75% от всех продаж, а на «китайцев» — чуть больше 10%.
Про модели
Lada Granta и Niva уверенно занимают лидирующие позиции на местном рынке (38% от всех продаж) и вряд ли какая-либо из китайских моделей сумеет навязать им конкуренцию. Зато за третью строчку рейтинга идёт плотная борьба между Chery Tiggo 7 Pro (плюс 306%, 20,9 тыс. шт.) и Haval Jolion (плюс 274%, 19,8 тыс. шт.), который лидировал по итогам I квартала.
Высокая конкуренция также за 4, 5 и 6 позиции в топе. С небольшим отрывом четвертую строчку занимает Geely Coolray (14,1 тыс. шт., плюс 354%), но Omoda C5 (13,4 тыс. шт.) и Chery Tiggo 4 Pro (13,1 тыс. шт.) расположились достаточно близко.
Рекордная динамика спроса за полгода зафиксирована за Haval Dargo, но кроме популярности модели на статистике сильно отразился эффект низкой базы: модель появилась в продаже только в июне-22. Антирекорд — за Lada Vesta (минус 76%, 5,3 тыс шт.).
Но есть и позитивные новости, связанные с Lada Vesta: из 5,3 тысячи проданных за 6 месяцев машин, 4,3 тысячи нашли владельцев в первый месяц лета. В середине-конце мая товарные машины заполнили склады дилеров и оказались в свободной продаже, что и отразилось на статистике июня. Такими темпами флагман АвтоВАЗа способен забраться в топ-5 по итогам года.
Десять самых продаваемых моделей января-июня заняли 66,8% рынка новых автомобилей. Год назад этот показатель был на уровне 39%.
Продажи десяти самых популярных лёгких коммерческих автомобилей первой половины 2023 года выросли на 27,5%, до 34,4 тысячи единиц. Лидер роста здесь — фургоны Lada Granta, они продавались почти втрое лучше, чем год назад (1,5 тыс. шт.). Антирекорд показал Ford Transit (минус 85%, 755 шт.), запасы которых, судя по всему, попросту заканчиваются у дилеров.
В июне топ-10 моделей сегмента LCV купили 7,2 тысячи клиентов (плюс 76%). Бестселлер — Газель Next (плюс 87%, 3,9 тыс. шт.), однако лучший рост на фоне низкой базы также показала Lada Granta (плюс 649%). Хуже всех себя чувствует Ford Transit, чьи продажи упали на 91%.
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