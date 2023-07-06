Возвращение Lada Vesta и рост продаж: как закончилось первое полугодие для российского авторынка

По итогам полугодия продажи лидера рынка — АвтоВАЗа — выросли на 92%, до 143,6 тысячи автомобилей. Доля Lada составила 40% в общем объёме продаж новых машин, всего же на российские бренды пришлось чуть больше половины рынка.

45% рынка заняли автомобили китайских марок. Лидером оказался Chery (47 тыс. шт.): 29% от всех «китайцев» и 47% с учётом моделей брендов EXEED (15,2 тыс. шт.) и OMODA (14,6 тыс. шт.). Автомобилей Haval (39,9 тыс. шт.) продано почти вдвое меньше, чем представителей концерна Chery (76,8 тыс. шт.). Третье место в топе китайских марок занял Geely (25,9 тыс. шт.). Спрос на машины этих марок вырос в 3–4 раза, что во много объясняется эффектом низкой базы. Среди всех китайских машин на них пришлось 88% продаж.

Рекордный рост продаж зафиксирован за маркой Great Wall: спрос подскочил в 15 раз (4,9 тыс. шт.). Это объясняется появлением на рынке свежих моделей концерна, в том числе марки Tank. Достаточно скромную на фоне других китайских брендов, но всё же неплохую для себя динамику показал GAC (435 шт.): спрос на машины этого не слишком популярного бренда за полгода вырос в 2,3 раза, а в июне — в рекордные 30 раз (214 шт.).

Среди бывших лидеров рынка сильнее всего растеряли Kia — минус 85% и всего 7 тысяч реализованных за полгода автомобилей. Меньше других прибавили УАЗ (плюс 38%) и ГАЗ (плюс 40%). Спрос на условно российские автомобили Evolute пока что не слишком высок (723 шт.), поэтому компания конкурирует лишь с GAC и «остатками» машин брендов, ушедших с российского рынка.

Топ-10 марок по итогам полугодия заняли почти 95% рынка новых автомобилей. В прошлом году, даже с учётом уже «пустеющего» рынка, на топ-10 приходилось 75% от всех продаж, а на «китайцев» — чуть больше 10%.