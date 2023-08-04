Спрос на новые автомобили в июле вырос в 2,5 раза, а продажи превысили 100 тысяч штук

По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) июль оказался одним из самых результативных месяцев 2023 года по продажам новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей: реализовано 52,8 тысячи машин — на 63% больше, чем годом ранее. В то же время, по данным ППК («Паспорт Промышленный Консалтинг»), которые опираются на статистику регистрации транспортных средств, продажи преодолели отметку в 100 тысяч штук и выросли на 144,7% по сравнению с июлем-2022.

С начала года, по данным АЕБ, было куплено 333,6 тысячи новых машин (минус 9,6%). По данным же ППК, итог значительно лучше: 528,6 тысячи единиц (плюс 22,8%).

Ниже представлен детальный разбор итогов полугодия, основанный на данных о продажах от комитета автопроизводителей. Отметим, что в статистике не учтены данные о продажах автомобилей брендов Changan, Chery, EXEED, Geely и OMODA.

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