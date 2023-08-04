Спрос на новые автомобили в июле вырос в 2,5 раза, а продажи превысили 100 тысяч штук
По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) июль оказался одним из самых результативных месяцев 2023 года по продажам новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей: реализовано 52,8 тысячи машин — на 63% больше, чем годом ранее. В то же время, по данным ППК («Паспорт Промышленный Консалтинг»), которые опираются на статистику регистрации транспортных средств, продажи преодолели отметку в 100 тысяч штук и выросли на 144,7% по сравнению с июлем-2022.
С начала года, по данным АЕБ, было куплено 333,6 тысячи новых машин (минус 9,6%). По данным же ППК, итог значительно лучше: 528,6 тысячи единиц (плюс 22,8%).
Ниже представлен детальный разбор итогов полугодия, основанный на данных о продажах от комитета автопроизводителей. Отметим, что в статистике не учтены данные о продажах автомобилей брендов Changan, Chery, EXEED, Geely и OMODA.
Про бренды
Lada завершили месяц с почти 3-кратным приростом продаж. Это — не рекордная динамика, производитель нашёл почти 30 тысяч новых клиентов. Продажи второй месяц подряд подстёгивает вернувшаяся на рынок Lada Vesta. На автомобили Lada в июле пришлось 55,6% рынка новых машин.
Ещё 19% продаж — модели марки Haval: их продажи выросли почти в 5 раз, до 9,5 тысячи единиц. Однако из-за неполной статистики продаж сложно оценить, насколько успешно относительно конкурентов завершился месяц для одного из китайских лидеров на местном авторынке.
Достаточно неплохо в абсолютных показателях закончился июль для бренда Tank: россияне купили 1,6 тысячи внедорожников. Это лучший показатель для компании в России.
Лучшим результатом из «ушедших» марок отличилась Kia: за месяц продано полтысячи машин, а с начала года — 7,6 тысячи штук.
Про модели
(НОВОСТЬ ДОПОЛНЯЕТСЯ)
(НОВОСТЬ ДОПОЛНЯЕТСЯ)
Комментарии
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий