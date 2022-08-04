Продажи новых автомобилей в России упали в четыре раза, несмотря на рост спроса
По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в июле 2022 года продажи новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей стали лучшими за последние 3 месяца: россияне купили 32 412 машин. Это на 75 процентов меньше, чем год назад, но на 17% больше, чем в июне 2022 года. Второй месяц подряд рынок показывает позитивную динамику, что даёт экспертам надежду на небольшое оживление.
За 7 месяцев в стране продано 368 850 машин — на 60,5% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Российский авторынок остаётся в минусе уже на протяжении 13 месяцев.
Про бренды
Лидер рынка — российская Lada — чувствует себя лучше корейских конкурентов благодаря возобновлению производства: антикризисные Granta и Niva Legend вовсю продаются. В результате в июле АвтоВАЗ продал на треть больше машин, чем в июне, но пока ещё на 68% меньше, чем год назад.
На автомобили Kia и Hyundai спрос упал сильнее: они растеряли 77 и 75% аудитории соответственно. Но абсолютные цифры лучше, чем в июне, что актуально для большинства брендов.
Среди наиболее продаваемых автомобильных брендов рост продаж в июле зафиксирован за Changan (24 процента). Не очень популярные модели марки FAW реализовывались лишь на 11% хуже, чем год назад. На статистике обоих брендов заметно сказался эффект низкой базы. Скромным, по меркам рынка, падением отметились Geely и Haval (24 и 33% соответственно).
Сильное падение — у Skoda и Volkswagen (минус 92% каждый), Nissan (минус 91%), Renault (минус 85%). Антирекорд — за Lexus, который раньше стабильно был в топ-20: минус 99%, всего 19 проданных машин.
По итогам продаж за 7 месяцев АвтоВАЗ почти вдвое нарастил отрыв от конкурентов, хотя динамика Lada — одна из худших среди лидеров рынка (минус 63%). Сильнее просели Toyota (минус 66%), Skoda (минус 75%) и Volkswagen (минус 74%). Меньше других среди популярных брендов упали продажи у марок Changan (минус 4%), Geely (минус 17%) и УАЗ (минус 28%).
Небольшое оживление покупательской активности в июле вызвано несколькими ключевыми факторами. Один из них — россияне закрыли 3-месячные вклады с выгодными высокими процентами, которые открывали весной, и сейчас вкладывают эти деньги во что-то другое. Кроме того, с весны рубль заметно укрепился относительно иностранных валют, из-за чего цены на машины пошли вниз. Наконец, дилерские центры регулярно предлагают скидки на некоторые модели для поддержания нужного объёма оборотных средств — и это тоже положительно сказывается на покупательской активности.
Про модели
Топ-25 самых продаваемых моделей меняется каждый месяц: как только у дилеров заканчиваются одни модели, россияне начинают скупать то, что ещё есть в наличии, и эти машины попадают в рейтинг. Например, в июле в топе оказались Hyundai Elantra и Sonata, а также Kia Soul — в прошлом нечастые гости рейтинга.
Лидер рынка — Lada Granta, чьи продажи сократились на 40%, и это неплохой показатель в текущих условиях. Кроме того, спрос на Гранту оказался вдвое выше, чем в июне. А ещё модель заняла 20% рынка новых машин в июле — это рекорд за всю историю модели и самый высокий показатель для одной модели как минимум за последние 15 лет. Вероятно, сказалась доступность машин: во-первых, эти машины выпускаются и есть в наличии, а ещё это самый бюджетный новый автомобиль и альтернативу ему найти почти невозможно, даже доплатив 200–300 тысяч рублей.
Три модели в рейтинге отметились положительной динамикой, пускай и на фоне низкой базы: Haval Jolion (плюс 6,3%), который уже второй месяц подряд оказывается в топ-5, Hyundai Sonata (плюс 7,7%), Geely Tugella (плюс 344%). Продажи китайских кроссоверов год назад ещё не «раскачались» после дебюта в России, а Элантра переживала смену поколений, из-за чего машины прошлой генерации почти закончились у дилеров, а новые на тот момент ещё не поступили.
Антирекорд в июле зафиксирован за Hyundai Solaris: минус 91,6%. Но динамика Skoda Rapid и Volkswagen Polo (они были аутсайдерами в последние месяцы) не сильно лучше: минус 90,8% у каждого.
За январь–июль худшая динамика — у Skoda Rapid (минус 73,5%). Соплатформенный VW Polo показал похожий результат (минус 72,2%). В список аутсайдеров попали также Toyota Camry (минус 73%) и Lada Xray (минус 73,2%), чьё производство возобновляться не будет. Лучшая динамика — за Haval Jolion, который уже добрался до середины рейтинга самых продаваемых моделей года.
Спрос на популярные коммерческие модели упал меньше, чем на легковушки: минус 51,7%, проданы 4,4 тысячи машин. Динамика чуть лучше, чем в июне, но объёмы продаж ниже. Меньше других аудиторию растерял ГАЗ Соболь: минус 22,5%, 631 машины. Антирекорд — у Ford Transit: минус 91%, 167 машин.
С начала года десятка самых популярных моделей LCV просела на 38%, до 36 тысяч машин. Лучше других держится ГАЗ Соболь, спрос на который сократился только на 5,6%, до 4,1 тысячи машин. Аутсайдер — Volkswagen Transporter: минус 79,5%, 461 автомобиль.
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