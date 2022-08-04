Продажи новых автомобилей в России упали в четыре раза, несмотря на рост спроса

Лидер рынка — российская Lada — чувствует себя лучше корейских конкурентов благодаря возобновлению производства: антикризисные Granta и Niva Legend вовсю продаются. В результате в июле АвтоВАЗ продал на треть больше машин, чем в июне, но пока ещё на 68% меньше, чем год назад.

На автомобили Kia и Hyundai спрос упал сильнее: они растеряли 77 и 75% аудитории соответственно. Но абсолютные цифры лучше, чем в июне, что актуально для большинства брендов.

Среди наиболее продаваемых автомобильных брендов рост продаж в июле зафиксирован за Changan (24 процента). Не очень популярные модели марки FAW реализовывались лишь на 11% хуже, чем год назад. На статистике обоих брендов заметно сказался эффект низкой базы. Скромным, по меркам рынка, падением отметились Geely и Haval (24 и 33% соответственно).

Сильное падение — у Skoda и Volkswagen (минус 92% каждый), Nissan (минус 91%), Renault (минус 85%). Антирекорд — за Lexus, который раньше стабильно был в топ-20: минус 99%, всего 19 проданных машин.

По итогам продаж за 7 месяцев АвтоВАЗ почти вдвое нарастил отрыв от конкурентов, хотя динамика Lada — одна из худших среди лидеров рынка (минус 63%). Сильнее просели Toyota (минус 66%), Skoda (минус 75%) и Volkswagen (минус 74%). Меньше других среди популярных брендов упали продажи у марок Changan (минус 4%), Geely (минус 17%) и УАЗ (минус 28%).

Небольшое оживление покупательской активности в июле вызвано несколькими ключевыми факторами. Один из них — россияне закрыли 3-месячные вклады с выгодными высокими процентами, которые открывали весной, и сейчас вкладывают эти деньги во что-то другое. Кроме того, с весны рубль заметно укрепился относительно иностранных валют, из-за чего цены на машины пошли вниз. Наконец, дилерские центры регулярно предлагают скидки на некоторые модели для поддержания нужного объёма оборотных средств — и это тоже положительно сказывается на покупательской активности.