Российский авторынок замедлил падение и даже чуть подрос. Но за полгода продажи всё равно упали на 57%

По итогам июня динамика продаж автомобилей многих брендов оказалась чуть лучше, чем в мае. Однако это нельзя назвать позитивным трендом, потому что май — месяц с затяжными выходными, из-за чего покупательская активность заметно снижается.

Спрос на Hyundai в июне был заметно ниже, чем на машины конкурентов — Kia и Lada. Кроме того, «корейцев» покупали даже хуже, чем коммерческие автомобили ГАЗ: они попали на третью строчку рейтинга и показали наименьшее падение спроса в топ‑10.

За пределами рейтинга, но в числе наиболее востребованных марок неплохо себя чувствует Changan, который просел на 14%. На фоне других китайских марок это очень хороший показатель: например, FAW, Geely и Haval продавались вдвое хуже, чем год назад.

Первое полугодие ожидаемо закончилось сильным падением для большинства брендов. Лидеры — Lada, Kia и Hyundai — растеряли по 56–63% аудитории, причём худшая динамика зафиксирована за российской маркой.

Продажи автомобилей премиум-брендов падали быстрее рынка — на 65,7%, до 29 тысяч штук. Всё потому, что лидеры сегмента — BMW и Mercedes-Benz — быстрее других приняли решение о приостановке бизнеса в России. Тем не менее BMW — бестселлер среди «премиалок», хотя их продажи обвалились на 62%. В абсолютных показателях Mercedes-Benz уступают совсем немного — 700 машин. Сильнее других пострадали Lexus, чьи продажи во втором квартале едва превысили 100 единиц. На фоне низкой базы спрос на Genesis, Jaguar, Jeep и Infiniti упал в пределах 50% — это заметно лучше, чем по сегменту и рынку в целом.

Неплохо завершили полугодие китайские марки: продажи превысили 39 тысяч автомобилей — лишь на 16% меньше, чем год назад. Чаще россияне выбирали модели марок Haval и Chery, которые, тем не менее, растеряли больше четверти аудитории. Geely приобретали в 1,5 раза реже лидеров, но динамика продаж чуть лучше: минус 16%. Единственный бренд, которому удалось нарастить клиентскую базу (благодаря эффекту низкой базы), — Exeed: плюс 254%, что кажется фантастикой в 2022 году.