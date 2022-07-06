Российский авторынок замедлил падение и даже чуть подрос. Но за полгода продажи всё равно упали на 57%
По данным Ассоциации Европейского бизнеса (АЕБ), в июне 2022 года продажи новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей снизились на 82% по сравнению с июнем 2021 года. За месяц дилеры реализовали 27 761 машину, что на 14,4% больше, чем в мае 2022 года.
В первой половине года россияне купили 370 228 машин — на 56,9 процента меньше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Российский авторынок остаётся в минусе уже на протяжении 12 месяцев.
В отчёте АЕБ отражены некорректные продажи BMW в январе-июне 2021 года. С учётом данных из прошлогоднего отчёта (23 383 шт.) в первой половине 2022 года российский авторынок сократился на 57,5% относительно этого же периода годом ранее.
Про бренды
По итогам июня динамика продаж автомобилей многих брендов оказалась чуть лучше, чем в мае. Однако это нельзя назвать позитивным трендом, потому что май — месяц с затяжными выходными, из-за чего покупательская активность заметно снижается.
Спрос на Hyundai в июне был заметно ниже, чем на машины конкурентов — Kia и Lada. Кроме того, «корейцев» покупали даже хуже, чем коммерческие автомобили ГАЗ: они попали на третью строчку рейтинга и показали наименьшее падение спроса в топ‑10.
За пределами рейтинга, но в числе наиболее востребованных марок неплохо себя чувствует Changan, который просел на 14%. На фоне других китайских марок это очень хороший показатель: например, FAW, Geely и Haval продавались вдвое хуже, чем год назад.
Первое полугодие ожидаемо закончилось сильным падением для большинства брендов. Лидеры — Lada, Kia и Hyundai — растеряли по 56–63% аудитории, причём худшая динамика зафиксирована за российской маркой.
Продажи автомобилей премиум-брендов падали быстрее рынка — на 65,7%, до 29 тысяч штук. Всё потому, что лидеры сегмента — BMW и Mercedes-Benz — быстрее других приняли решение о приостановке бизнеса в России. Тем не менее BMW — бестселлер среди «премиалок», хотя их продажи обвалились на 62%. В абсолютных показателях Mercedes-Benz уступают совсем немного — 700 машин. Сильнее других пострадали Lexus, чьи продажи во втором квартале едва превысили 100 единиц. На фоне низкой базы спрос на Genesis, Jaguar, Jeep и Infiniti упал в пределах 50% — это заметно лучше, чем по сегменту и рынку в целом.
Неплохо завершили полугодие китайские марки: продажи превысили 39 тысяч автомобилей — лишь на 16% меньше, чем год назад. Чаще россияне выбирали модели марок Haval и Chery, которые, тем не менее, растеряли больше четверти аудитории. Geely приобретали в 1,5 раза реже лидеров, но динамика продаж чуть лучше: минус 16%. Единственный бренд, которому удалось нарастить клиентскую базу (благодаря эффекту низкой базы), — Exeed: плюс 254%, что кажется фантастикой в 2022 году.
Про модели
Самое сильное изменение в топ-25 — Haval Jolion попал в пятёрку лидеров продаж. Кроме того, впервые в рейтинг прорвались сразу 5 моделей китайских брендов: кроме Джолиона, в середине списка фигурирует Geely Coolray (минус 51%), а в конце — Haval F7 и F7x (минус 69% каждый) и Geely Tugella (плюс 102% — лучшая динамика).
Hyundai Solaris замыкает топ-10, пропустив вперёд Kia Sportage, Lada Largus и Renault Logan.
Лидирующая тройка — прежняя: Lada Granta (минус 77%), Lada Vesta (минус 85%), Kia Rio (минус 81%). Семейство Гранта также укрепило лидерство в рейтинге по итогам полугодия и, скорее всего, продолжит эту тенденцию: тольяттинская модель после «антикризисного» обновления — одна из немногих машин, которые сейчас выпускаются в России.
Худшая динамика в июне зафиксирована за соплатформенными Skoda Rapid (минус 94%) и Volkswagen Polo (минус 92%).
По итогам полугодия сильнее всего упали продажи Lada Xray: минус 72%. Китайские новинки прошлого года на фоне низкой базы показали хорошие результаты: Chery Tiggo 7 Pro — минус 17%, а Haval Jolion, продажи которого стартовали только в мае, вырос в 5 раз.
Спрос на популярные коммерческие модели сократился на 54%, до 4,7 тысячи машин. Лучшая динамика — за Isuzu Elf (NMR85): плюс 55%. Антирекорд установил Ford Transit — минус 86%.
По итогам шести месяцев самые популярные модели LCV просели на 35%, до 31,6 тысячи единиц. ГАЗ Соболь не удержался от падения, но его динамика всё-таки лучшая в топ-10: минус 2%. На 76% сократились продажи Volkswagen Transporter — антирекорд в рейтинге.
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