Российский авторынок усилил падение в мае: продажи снизились на 84%
Дмитрий СавостьянчикКомменты
По данным Ассоциации Европейского бизнеса (АЕБ), в мае-2022 продажи новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей упали на 83,5%, до 24 268 машин. Это третий подряд антирекорд по итогам одного месяца.
В январе–мае российские дилеры реализовали 318 114 машин — на 52% меньше, чем за этот же период 2021 года. Май стал одиннадцатым подряд месяцем, в котором зафиксировано снижение продаж.
Про бренды
Продажи автомобилей большинства брендов сократились более чем на 80%. Такая динамика складывается в первую очередь из-за дефицита машин и высоких цен на них. Кроме того, в мае на покупательской активности отразились праздничные дни в начале месяца. Неблагоприятно сказывается на спросе и сезонность: к лету интерес россиян к покупке транспорта традиционно снижается.
Среди лидеров рынка (и тех, кто был их в числе раньше) особенно тяжело чувствуют себя Skoda, Toyota и Volkswagen: их продажи обрушились более чем на 90%. Антирекорд — за Lexus: их в мае купили только 20 человек, это меньше продаж Land Rover (46 шт., минус 94%) или Porsche (26 шт., минус 95%). Сильно пострадали и Volvo: минус 96%, 38 шт.
Продажи автомобилей популярных китайских марок на фоне остальных брендов просели не так катастрофично. Geely оказались на рекордно высокой для себя шестой позиции в рейтинге месяца: минус 41% в сравнении с маем-2021. Автомобили Haval купили на 72% меньше клиентов, чем год назад, а Changan — на 27% (самое лёгкое падение продаж за месяц).
По итогам продаж с января по май среди лидеров минимальными снижениями отметились те же представители китайского автопрома: Changan (минус 8%, 1,9 тыс. шт.), Geely (минус 6%, 6,9 тыс. шт.) и Haval (минус 21%, 10 тыс. шт.). Немного лучше большинства чувствуют себя российские производители с высокой долей продаж лёгкой коммерческой техники: ГАЗ (минус 32%, 13,1 тыс. шт.) и УАЗ (минус 21%, 8,1 тыс. шт.).
Про модели
Lada Granta второй месяц подряд удерживает звание бестселлера рынка, к модели вернулось лидерство по итогам продаж с начала года. Тем не менее в мае продажи упали на 82%. Второе место в прошедшем месяце у Lada Vesta (минус 85%), замыкает тройку лидеров Kia Rio (минус 82%).
В рейтинге месяца лишь двум моделям удалось показать рост продаж, но случилось это благодаря эффекту низкой базы. Плюс в 77% зафиксирован за Hyundai Tucson: весной прошлого года Туссан сменил поколение и в мае у дилеров ещё не было достаточно новых кроссоверов. Haval Jolion в мае продавался в 3,5 раза лучше, чем год назад, а по итогам пяти месяцев — почти в 40 раз. Дело в том, что вседорожник появился на рынке только в мае-2021 и тогда за месяц их было продано лишь 115 штук (в июне и июле продажи уже приближались к отметке в тысячу штук).
Меньше других в мае сократились продажи Geely Coolray — вдвое. По итогам пяти месяцев относительно неплохо чувствуют себя Kia Seltos (минус 34%) и Cerato (минус 28%), который на фоне низких продаж конкурентов смог забраться в рейтинг.
Худшей динамикой в мае отметился Volkswagen Polo: минус 92%. Соплатформенный Skoda Rapid продавался чуть лучше: минус 90%, но их купили только на 40 штук больше. Сильно просели продажи Lada Xray: минус 90%. С начала года наиболее сильные падения зафиксированы за Kia Sportage и Lada Xray: минус 68% у каждой модели.
Спрос на популярные коммерческие модели сократился чуть меньше, чем в апреле, — 63,8%, до 3,2 тысячи машин. В рейтинге появилась новая модель — Hyundai Staria. Минимальным падением по итогам мая отметился классический УАЗ «Буханка» — минус 10,4%. Худшая динамика — у фургона Lada Largus: минус 95%.
По итогам пяти месяцев самые популярные модели LCV просели на 29,9%, до 27 тысяч единиц. ГАЗ Соболь всё ещё сохраняет позитивную динамику — плюс 1,5%. На 73,5% сократились продажи Volkswagen Transporter — антирекорд в рейтинге.