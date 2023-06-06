Продажи новых машин в России в мае выросли вдвое, а доля китайских моделей достигла 38 процентов

По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в мае 2023 года в России были проданы 51 466 новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей. Этот результат на 112,1% лучше, чем в мае-2022, но на 5,2% хуже, чем месяцем ранее. Небольшое падение, вероятно, вызвано майскими праздниками и привычным сезонным снижением покупательской активности.

Рынок по большому счёту разделили между собой китайские и российские автопроизводители. На местные бренды приходится почти 60% продаж (Lada — 46,4% рынка), а на «китайцев» — 38%. Причём ещё в апреле доля машин китайского происхождения была на 6 п.п. ниже, а в мае-22 — меньше 7%.

С начала года россияне купили 228,5 тысячи новых машин, рынок просел на 26%. Стоит отметить, что в статистике мая не учтены данные о продажах автомобилей брендов Chery, EXEED и OMODA, а это — не меньше 10 тысяч штук за месяц и не менее 50 тысяч штук с начала года: производитель оглашает результаты продаж ежеквартально.

Про бренды