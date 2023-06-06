Продажи новых машин в России в мае выросли вдвое, а доля китайских моделей достигла 38 процентов
Дмитрий СавостьянчикКомменты
По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в мае 2023 года в России были проданы 51 466 новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей. Этот результат на 112,1% лучше, чем в мае-2022, но на 5,2% хуже, чем месяцем ранее. Небольшое падение, вероятно, вызвано майскими праздниками и привычным сезонным снижением покупательской активности.
Рынок по большому счёту разделили между собой китайские и российские автопроизводители. На местные бренды приходится почти 60% продаж (Lada — 46,4% рынка), а на «китайцев» — 38%. Причём ещё в апреле доля машин китайского происхождения была на 6 п.п. ниже, а в мае-22 — меньше 7%.
С начала года россияне купили 228,5 тысячи новых машин, рынок просел на 26%. Стоит отметить, что в статистике мая не учтены данные о продажах автомобилей брендов Chery, EXEED и OMODA, а это — не меньше 10 тысяч штук за месяц и не менее 50 тысяч штук с начала года: производитель оглашает результаты продаж ежеквартально.
Про бренды
Как и в апреле, из-за эффекта низкой базы продажи автомобилей текущих брендов-лидеров российского авторынка существенно выросли. Автомобили Lada покупали в 4 раза чаще, чем год назад, Haval и Geely — в 7–8 раз чаще. Меньше всех в топ-10 прибавили УАЗ (плюс 82%) и ГАЗ (плюс 108%), а единственным брендом, ушедшим в минус, оказалась Kia (минус 80%).
Рекордным ростом продаж по итогам месяца отметился Great Wall — в 19 раз лучше, чем год назад. Также в мае неожиданно подскочил интерес к автомобилям GAC: за месяц было продано почти вдвое больше машин, чем с января по апрель этого года.
По итогам с начала года, в группе лидеров (за исключением Kia) также зафиксирован рост. Второй месяц подряд рекордная динамика — за Great Wall (в том числе внедорожники бренда Tank), продажи выросли в 13 раз. Топ-10 брендов заняли 97,2% рынка новых машин.
Про модели
Лидеры рынка — это Lada Granta и Niva, а также Haval Jolion. При этом за китайским кроссовером зафиксирована рекордная динамика продаж — плюс 833%. Спрос на семейство Гранта вырос в 7,4 раза, на «Нивы» — в 5,8 раза.
Антирекорд в рейтинге — за Lada Vesta (минус 89%). Однако в конце мая стартовали продажи нового поколения этой модели, поэтому в ближайшее время флагман АвтоВАЗа, возможно, будет плавно возвращаться к позициям хотя бы в топ-10. Но не исключено, что некоторое время машины останутся в дефиците — из-за нехватки комплектующих.
Десять самых продаваемых моделей месяца заняли 73,6% рынка новых автомобилей. Год назад этот показатель не достигал и 43%.
За пределами топ-10 рейтинг мая оказался богат на свежие модели. Среди них: Changan UNI-K и UNI-V, FAW Besturn B70 и T55, Geely Monjaro, Tank 300 и 500.
Продажи десяти самых популярных лёгких коммерческих автомобилей в мае удвоились, до 6,1 тысячи единиц. Больше половины из них — Газель Next (плюс 147% относительно мая-22). Рекордный рост — за фургоном Lada Granta (плюс 258%). Антирекорд — Ford Transit (минус 75%)
С начала года продажи лидера приблизились к 14 тысячам единиц (плюс 35%). Лучший рост — у Lada Granta (плюс 142%), сильнейшее падение — у Ford Transit (минус 84%).