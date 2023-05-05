Спрос на новые машины вырос впервые с лета 2021 года
Дмитрий СавостьянчикКомменты
По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в апреле 2023 года в России было продано 54 270 новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей — на 70,6% больше, чем годом ранее. Это первый с июня 2021 года рост в статистике продаж, хотя обусловлен он в первую очередь эффектом низкой базы из-за кризиса. Для сравнения: в апреле-2021 дилеры продали 152 тысячи машин — почти втрое больше, чем в апреле этого года. И всё же текущий результат — почти рекордный с начала кризиса: лишь в прошлом марте продажи были выше — 55,1 тысячи единиц.
За 4 месяца рынок просел на 37,8%, россияне купили 177 тысяч машин. Стоит отметить, что в статистике апреля не учтены данные о продажах автомобилей брендов Chery, EXEED и OMODA, а это — не меньше 40 тысяч штук: производитель оглашает результаты продаж ежеквартально.
Про бренды
Из-за минимальных продаж автомобилей в апреле 2023 года почти все лидеры рынка показали очень хорошую динамику. Например, автомобили Lada покупали в 3,3 раза чаще, чем в прошлом году, Haval — в 9 раз чаще, а Geely — в 14 раз. Исключением стали лишь модели Kia, которых сейчас очень мало в наличии: их купили только 1,3 тысячи штук, минус 71%.
На топ-10 брендов апреля пришлось почти 98% от всех продаж за месяц. Лидер — Lada — занял 51% рынка. Ещё почти треть рынка приходится на автомобили китайских марок, хотя в январе прошлого года их доля была на уровне 10%.
По итогам четырёх месяцев динамика оказалась не столь впечатляющей, но всё же позитивной для российских и китайских автопроизводителей. Более чем в 10 раз вырос спрос на модели Great Wall (в том числе внедорожники бренда Tank) — это рекорд. Меньше других прибавили УАЗ — плюс 12%. Частично это связано с тем, что продажи компании в прошлом году упали не так сильно, как у других производителей (благодаря наличию коммерческих моделей в ассортименте), и эффект низкой базы сказывается на УАЗах в меньшей степени.
Про модели
На лидирующих позициях рейтинга самых востребованных моделей — без существенных изменений. Бестселлер — Lada Granta, чьи продажи в апреле оказались рекордным для этой модели по итогам одного месяца: почти 20 тысяч штук (плюс 666%). Вместе с этим семейство Гранта заняло почти 37% рынка новых машин. Второе и третье места — за семейством Lada Niva (плюс 275%) и кроссовером Haval Jolion (плюс 987%).
На десятку самых продаваемых моделей в апреле пришлось три четверти от всех продаж новых машин.
Основные изменения — за пределами топ-10. В рейтинге апреля появились 5 новых моделей: Geely Monjaro, который навязал конкуренцию более доступным Geely Atlas Pro и Haval Dargo, Tank 300 и 500, а также FAW Besturn B70 и T55. Все новички вряд ли останутся в топ-25 по итогам года (скорее всего, их вытеснят кроссоверы Chery, Exeed и Omoda), но неплохо и то, что интерес есть не только к очень популярным и зарекомендовавшим себя моделям, но и к дебютантам.
В апреле продажи десяти самых популярных моделей сегмента лёгкого коммерческого транспорта выросли на 68,3%, до 6,4 тысячи единиц техники. Лидер рынка с огромным отрывом от конкурентов — «Газель Next» (плюс 128%). Однако лучшая динамика продаж — за фургоном Lada Granta, трёхкратный рост. Антирекорд — за Peugeot Partner (минус 42,3%).
За 4 месяца продажи модели-лидера превысили отметку в 10,5 тысячи единиц (плюс 18%) и это втрое больше, чем у ближайшего конкурента. Лучший рост — за Lada Granta (плюс 123%), сильнейшее падение — у Ford Transit (минус 85%). Lada Largus — аутсайдер прошлых месяцев — выбыл из топ-10.
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