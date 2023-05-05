Спрос на новые машины вырос впервые с лета 2021 года

Из-за минимальных продаж автомобилей в апреле 2023 года почти все лидеры рынка показали очень хорошую динамику. Например, автомобили Lada покупали в 3,3 раза чаще, чем в прошлом году, Haval — в 9 раз чаще, а Geely — в 14 раз. Исключением стали лишь модели Kia, которых сейчас очень мало в наличии: их купили только 1,3 тысячи штук, минус 71%.

На топ-10 брендов апреля пришлось почти 98% от всех продаж за месяц. Лидер — Lada — занял 51% рынка. Ещё почти треть рынка приходится на автомобили китайских марок, хотя в январе прошлого года их доля была на уровне 10%.

По итогам четырёх месяцев динамика оказалась не столь впечатляющей, но всё же позитивной для российских и китайских автопроизводителей. Более чем в 10 раз вырос спрос на модели Great Wall (в том числе внедорожники бренда Tank) — это рекорд. Меньше других прибавили УАЗ — плюс 12%. Частично это связано с тем, что продажи компании в прошлом году упали не так сильно, как у других производителей (благодаря наличию коммерческих моделей в ассортименте), и эффект низкой базы сказывается на УАЗах в меньшей степени.