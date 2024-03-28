За два месяца в России продали китайских машин на 387 миллиардов рублей

Вся выручка от продажи легковушек за два месяца составила 568 миллиардов рублей. Таким образом, на «китайцев» приходится 69%. При этом российские марки обеспечили только 12%. Оставшиеся 19% на счету «санкционных» машин из Европы, Японии, Кореи и США.