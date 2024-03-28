За два месяца в России продали китайских машин на 387 миллиардов рублей

За январь-февраль в России купили легковых автомобилей китайских марок на 386,9 миллиарда рублей. Из этой суммы 219,4 миллиарда рублей приходится на февраль, свидетельствуют данные «Автостат Инфо».
- Вся выручка от продажи легковушек за два месяца составила 568 миллиардов рублей. Таким образом, на «китайцев» приходится 69%. При этом российские марки обеспечили только 12%. Оставшиеся 19% на счету «санкционных» машин из Европы, Японии, Кореи и США.
- Тройку лидеров по объёму выручки составили Geely (76,5 миллиарда рублей), Chery (56,1 миллиарда) и Haval (55,5 миллиарда). Интересно, что на четвёртом месте оказалась марка LiXiang (Li), которая официально в России не представлена. Этих машин купили на сумму 38,4 миллиарда рублей.
- Из моделей лидируют Geely Monjaro (39,7 миллиарда рублей), Haval Jolion (22,5 миллиарда) и Li L7 (19,7 миллиарда). Далее расположились Li L9 (18,4), Omoda C5 (14,4), Geely Coolray (13,2), Chery Tiggo 4 Pro Max (12,9), Voyah Free (12,9), Chery Tiggo 4 Pro (12,6) и Chery Tiggo 7 Pro (11,7).
В 2022 году на российском рынке официально присутствовало 11 марок из Китая. К началу 2024-го их стало 30. С учётом «серых» брендов количество достигает 53. В автомобилях их доля составляет 56%.
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